La Canadienne Olivia Apps et la Néo-Zélandaise Sarah Hirini, lors de la finale du rugby à 7

(Paris) « Personne ne s’attendait à ce qu’on soit sur le podium, mais nous y voilà. »

Cette citation de Charity Williams est sans doute celle qui résume le mieux cette médaille d’argent remportée par l’équipe canadienne de rugby à 7, mardi.

Prenons le temps, si vous le voulez bien, de résumer le parcours des représentantes de l’unifolié.

Elles ont battu les Françaises, médaillées d’argent à Tokyo, devant leurs partisans, en quart de finale.

Elles ont vaincu la puissance australienne en demi-finale.

Puis elles ont été une des rares, voire la seule équipe du tournoi olympique à tenir tête à la première équipe mondiale, la Nouvelle-Zélande, malgré une défaite en finale.

Autrement dit, la troupe canadienne n’a pas perdu l’or. Elle a gagné l’argent devant un Stade de France fabuleusement bondé et impliqué.

De toute évidence, après une défaite de 19-12 en finale olympique, les sentiments étaient mitigés chez les joueuses dans la zone mixte. Toute la gamme des émotions y était. Si Williams se sentait « heureuse, excitée, honorée, reconnaissante et fière », Caroline Crossley a parlé de « déception, fierté, tristesse, amour » pour son équipe. « Tout ce que je pourrais ressentir, je le ressens présentement », a ajouté cette dernière.

PHOTO TSVANGIRAYI MUKWAZHI, ASSOCIATED PRESS Les Canadiennes ont disputé la demi-finale et la finale mardi. Après avoir superbement vaincu les Australiennes au compte de 19-14, elles affrontaient la meilleure équipe au monde et championne des Jeux de Tokyo.

Chacune des joueuses qui se sont adressées aux médias a parlé du classement de l’année dernière ; à ce temps-ci de l’année en 2023, les Canadiennes étaient neuvièmes au monde au sein de la Série HSBC SVNS.

C’était vraiment difficile pour nous parce que nous ne croyions pas que nous étions une équipe de dixième place. Nous avions une devise qui disait : de neuvièmes à premières pour Paris. Jack Hanratty, entraîneur-chef de l’équipe féminine de rugby du Canada

Les Canadiennes ne sont peut-être pas premières, mais elles sont deuxièmes aujourd’hui, ce qui est énorme.

« Nous avons eu une année phénoménale, nous avons atteint le top 4 à cinq reprises, a poursuivi Hanratty. Quand nous sommes arrivés aux Jeux olympiques, il y a une chose que nous n’avions pas faite et c’était de gagner une demi-finale. »

C’est maintenant fait.

« Je pense que nous croyions beaucoup en nous, a mentionné Chloe Daniels. Nous nous sommes entraînées tellement fort cette année. Je pense qu’on voulait atteindre notre apogée pour ce match. Je ne sais pas si plusieurs personnes de l’extérieur s’y attendaient, mais au sein du groupe, nous avions une grande confiance. »

« C’est beau »

Elles n’ont pas mal fait en finale. Après avoir tiré de l’arrière 7-0, elles ont élevé leur jeu d’un cran en fin de première mi-temps. Elles ont fait 7-7 grâce à Chloe Daniels, qui a accepté une superbe passe de la capitaine Olivia Apps. Quelques secondes plus tard, elles récidivaient par l’entremise d’Alysha Corrigan. C’était seulement la deuxième fois du tournoi qu’une équipe réussissait deux essais face aux Néo-Zélandaises, imaginez.

Ces dernières ont appliqué de la pression en fin de match pour reprendre les devants et l’emporter 19-12.

Après la rencontre, les Rouges ont formé un cercle sur le terrain. « C’était juste de reconnaître le fait que nous avions tout donné dans ce match, a relaté Crossley. C’était proche. C’est comme ça, le rugby à 7. […] Nous étions seulement très fières de notre performance. »

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS La troupe canadienne n’a pas perdu l’or. Elle a gagné l’argent devant un Stade de France fabuleusement bondé et impliqué.

« Cette journée au complet est comme un rêve, a-t-elle ajouté. Je suis encore sous le choc de notre match de quart de finale [contre la France, lundi]. »

« Je suis tellement fière, a pour sa part lâché Charity Williams. La moitié de cette équipe a moins de 25 ans et nous venons de remporter une médaille d’argent. C’est beau. »

Inspirer

Interrogée sur ce que signifie cette médaille pour le rugby à 7 canadien, Williams a affirmé sans gêne qu’il est « au sommet, avec les meilleurs ».

Le parcours exceptionnel des Canadiennes a éveillé les passions du pays pour le rugby, ces derniers jours. Peut-être aura-t-il créé de futures joueuses.

« D’être en mesure de finir avec une médaille d’argent, j’espère que ça inspirera la prochaine génération de Canadiens », dixit Jack Hanratty.

« J’espère que ça créera plus d’excitation et plus de couverture médiatique pour le rugby à 7 parce que c’est un sport tellement génial, de dire Crossley. Nous avons tellement de joueuses talentueuses au Canada. »

C’est bien ce que nous avons constaté.