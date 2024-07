La course masculine devait initialement avoir lieu mardi matin, mais elle avait été reportée pour des « raisons sanitaires », les taux de bactéries relevés « à certains endroits » du parcours étant « encore supérieurs aux limites acceptables ».

(Paris) Les deux épreuves de triathlon des JO-2024 programmées mercredi pourront avoir lieu, ont annoncé dans la nuit le comité d’organisation et l’instance internationale World Triathlon au lendemain du report de la course masculine en raison d’une eau de la Seine trop polluée.

« Les acteurs concernés ont confirmé que le triathlon féminin et le triathlon masculin se dérouleront comme prévu. Les résultats des dernières analyses d’eau ont été jugés conformes », ont-ils indiqué dans un communiqué.

Le départ de la course féminine sera donné à 8 h (2 h heure de l’Est) au niveau du pont Alexandre III, en plein cœur de Paris. Les hommes s’élanceront eux à 10 h 45 (4 h 45 heure de l’Est), du même endroit.

La course masculine devait initialement avoir lieu mardi matin, mais elle avait été reportée pour des « raisons sanitaires », les taux de bactéries relevés « à certains endroits » du parcours étant « encore supérieurs aux limites acceptables ».

Après les fortes pluies tombées vendredi et samedi sur la capitale française, l’embellie des conditions météorologiques depuis dimanche a permis une amélioration de la qualité de l’eau.

Un soulagement pour les athlètes, qui risquaient de voir leur triathlon amputé de sa partie natation et transformé en duathlon (enchaînement course à pied, vélo, course à pied).

Un soulagement également pour les organisateurs et les autorités locales, en particulier la mairie de Paris et la préfecture de la région Île-de-France, à l’œuvre depuis des années sur le dossier de la dépollution de la Seine.

L’État et les collectivités franciliennes ont investi 1,4 milliard d’euros pour rendre baignables le fleuve et son principal affluent, la Marne, en vue des JO et pour le grand public ensuite.

Après des mois d’interrogations, le sport va donc reprendre ses droits mercredi, avec plusieurs chances de médailles françaises, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.