(Paris) Leylah Annie Fernandez ne s’est pas défilée, mardi, au terme de sa défaite en simple au troisième tour du tournoi olympique.

Elle avait la gorge nouée et les yeux humides après son revers en deux manches de 6-4 et 6-3 aux mains d’Angelique Kerber. « C’est l’un des pires matchs que j’ai joués, à date », a-t-elle déclaré.

La Québécoise a même avoué avoir disputé un match « pas très intelligent ».

Fernandez n’a jamais été dans le coup sur le bouillant court Simonne-Mathieu. Presque personne n’a regardé la rencontre en bordure de terrain, car la majorité des spectateurs s’est réfugiée dans les dernières rangées, pour profiter de l’ombre.

Le rythme du match en a été affecté. Les deux joueuses ont rarement visité le haut du terrain, préférant rester en fond pour s’économiser. Toutefois, Kerber a dominé les échanges derrière sa ligne.

« Beaucoup d’erreurs forcées, beaucoup d’erreurs non forcées », a relancé Fernandez pour expliquer sa défaite.

Ses 29 fautes directes ont certainement nui à sa cause. Comme ses largesses au service. Fernandez a été brisée sept fois au cours de la rencontre. En deuxième manche, elle n’a remporté aucun jeu au service.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Leylah Annie Fernandez

« J’ai eu besoin de changer quelque chose, a-t-elle justifié à propos de ses mises en jeu. Je pense que je suis restée trop dans la même tactique ou trop dans ma tête avec de la frustration. »

L’enjeu

Une tendance semble se dessiner depuis le début de la saison. Lorsqu’une joueuse annonce qu’elle prendra sa retraite de façon imminente, elle performe. Ce fut le cas notamment de Danielle Collins, championne des tournois de Miami et de Charleston, plus tôt cette année.

Kerber, qui accrochera sa raquette après son parcours à Paris, reste bien en vie. Après un gain au premier tour contre Naomi Osaka, l’Allemande de 36 ans a montré plus de précision, de constance et de patience que sa jeune rivale. « Elle a vu la porte ouverte, elle est entrée et elle a commencé à jouer son jeu. »

Si le parcours de Kerber se poursuit en simple, celui de Fernandez s’arrête. Avec Gabriela Dabrowski, elle jouera cependant son match de double féminin, qui devrait avoir lieu mercredi.

Fernandez n’a pas été étonnée par le jeu de sa tombeuse. « Angie est une très bonne joueuse. Elle a gagné des tournois du Grand Chelem, elle a été numéro un au monde pendant très longtemps. Donc on sait ce qu’elle peut faire. »

PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE Angelique Kerber et Leylah Fernandez

En regardant au sol, elle peinait à trouver une raison pour justifier sa défaite, à court de réponses.

Peut-être que je voulais trop le match. Je voulais frapper trop fort, à la place de jouer intelligemment et d’ouvrir le terrain. C’est un peu de la malchance que ça arrive ici aux Jeux olympiques, dans l’un des tournois les plus importants. Leylah Annie Fernandez

L’enjeu ainsi que le contexte olympique ajoutent-ils à la douleur de la défaite ?

« Pour le moment, oui. C’est difficile. »

Elle s’est aussi faite rassurante à propos des changements de surface avec lesquels les joueuses ont dû négocier dans les dernières semaines. Cette obligation d’alterner rapidement entre le dur, le gazon et la terre battue ne doit pas servir d’excuse, croit-elle : « Je suis jeune, j’ai 21 ans, alors je peux changer de surface quand je veux. Quand on avait 9-10 ans, on changeait de surface chaque heure ! »

Auger-Aliassime, sans difficulté

Comme Félix Auger-Aliassime disputait son match juste après celui de Fernandez, sur le même terrain, à distance considérable de la zone mixte, votre représentant de La Presse est revenu sur le troisième court en importance de la propriété alors que le match n’était vieux que d’une vingtaine de minutes.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Félix Auger-Aliassime n’a fait qu’une bouchée de l’Allemand Maximilian Marterer.

C’était déjà 5-0 pour le Québécois contre l’Allemand Maximilian Marterer, 116e joueur au classement mondial. Au bout de 63 minutes, c’était plié : victoire au deuxième tour de 6-0 et 6-1.

Auger-Aliassime a dominé en force et en vitesse. Il a quand même voulu rester prudent, même s’il était en parfait contrôle de la situation. « La particularité du tennis, c’est que si je me mets à très mal jouer, et que lui se met à mieux jouer, il peut revenir. Il faut rester vigilant et concentré. »

La 13e tête de série du tournoi a décrit deux facteurs déterminants dans cette victoire.

D’abord, son retour de service. « Il mettait pas mal de premiers services au premier set et j’arrivais à trouver une belle longueur, à neutraliser son service et après prendre avantage de l’échange. » Son taux de réussite de 60 % en points gagnés en retour confirme son propos.

Puis, son service. Sa balle en premier service bougeait bien et il était en mesure de lui donner beaucoup d’effet sur la terre battue parisienne. « Depuis plusieurs semaines, […] ça va de mieux en mieux. »