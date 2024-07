PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE

TENNIS

6 h : Leylah Annie Fernandez contre Angelique Kerber au 3e tour

8 h : Félix Auger-Aliassime contre Maximilian Marterer au 2e tour

10 h : Carlos Alcaraz\Rafael Nadal contre Tallon Griekspoor\Wesley Koolhof

14 h : Gabriela Dabrowski et Félix Auger-Aliassime en double mixte

Nous n’en avons pas encore fini avec Rafael Nadal, alors que la légende fait équipe avec la future légende Carlos Alcaraz en double. Du côté canadien, on suit la suite du parcours de Félix Auger-Aliassime (photo) contre Maximilian Marterer, et de Leylah Annie Fernandez contre Angelique Kerber. Et pourquoi ne pas finir la journée avec Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski en double mixte ?