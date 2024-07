(Paris) Deux solides performances ont permis au jeune canadien Ilya Kharun, mardi, d’accéder à la finale de l’épreuve de 200 mètres papillon des Jeux olympiques de Paris, qui aura lieu mercredi soir.

La Presse Canadienne

Lors des séries préliminaires, Kharun, un Montréalais âgé de 19 ans, n’a concédé que 14 centièmes de seconde au Hongrois Kristof Milak, détenteur des records mondial et olympique pour cette épreuve, faisant stopper le chrono à 1 minute 54,06 secondes.

Puis, lors des demi-finales, il s’est classé deuxième de sa vague, à 51 centièmes de seconde du Français Léon Marchand tout en retranchant cinq centièmes de seconde au temps qu’il avait enregistré en début de journée.

Kharun tentera de procurer au Canada, mercredi, une troisième médaille en natation depuis le début des Jeux, ce que sa compatriote Kylie Masse est venue près de réaliser peu de temps après sa prestation.

Lors de la finale du 100 mètres dos, Masse a inscrit un chrono de 58,29 secondes qui l’a laissée au pied du podium, à seulement 31 centièmes de seconde de la médaillée de bronze, l’Américaine Katharine Berkoff.

« La quatrième place me fait un peu mal. Je voulais juste faire la meilleure course possible et essayer de profiter du moment présent. Je suis heureuse d’être encore là et de participer à des compétitions de ce niveau », a commenté Masse.

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS Kylie Masse lors de la finale du 100 mètres dos

Sa compatriote Ingrid Wilm (59,25) a complété la course en sixième position.

L’Australienne Kaylee McKeown a mérité l’or en vertu d’un temps de 57,33 secondes, un record olympique, 33 centièmes de seconde devant l’Américaine Regan Smith.

Le Torontois Josh Liendo a pour sa part poursuivi sa route au 100 m style libre, se classant 10e parmi les 16 demi-finalistes. Il a cependant été éliminé lors des demi-finales.

La spécialiste de la nage papillon Maggie Mac Neil s’est quant à elle qualifiée de justesse pour les demi-finales du 100 m style libre féminin en obtenant la 16e et dernière place, mais elle a choisi de se retirer afin de se préparer pour les relais qui auront lieu plus tard pendant les Jeux.

Le relais 4x200 m style libre masculin s’est classé 14e des vagues préliminaires et est conséquemment éliminé.