PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS

(Paris) La tireuse égyptienne Nada Hafez a révélé qu’elle a participé aux Jeux olympiques de Paris alors qu’elle est enceinte de sept mois.

La Presse Canadienne

Hafez a publié un message sur Instagram dans lequel elle a indiqué qu’elle « porte un petit Olympien », quelques heures après avoir accédé aux huitièmes de finale du sabre individuel féminin, lundi.

L’athlète âgée de 26 ans originaire du Caire a surpris l’Américaine Elizabeth Tartakovsky, une ancienne championne universitaire de la NCAA, avant de s’incliner devant la Sud-Coréenne Jeon Hayoung.

« Mon bébé et moi avons eu notre lot de défis, tant physiques qu’émotifs, a écrit Hafez. Les montagnes russes de la maternité sont difficiles en soi, mais devoir lutter pour trouver l’équilibre entre la vie et le sport a été une tâche carrément ardue, qui en valait toutefois la peine. J’écris cette publication pour vous dire que je suis comblée d’avoir pu me qualifier pour les huitièmes de finale ! »

Hafez, une ancienne gymnaste qui possède un diplôme en médecine, participe à ses troisièmes Jeux olympiques et a remporté l’or au sabre individuel et par équipes aux Jeux d’Afrique de 2019. Elle a terminé la compétition en 16e place lundi, soit son meilleur résultat en carrière aux JO.