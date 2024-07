PHOTO SILVIA IZQUIERDO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nice) La situation à l’extérieur de la pelouse a largement éclipsé le jeu sur le terrain de l’équipe canadienne féminine de soccer aux Jeux olympiques de Paris.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Malgré un scandale d’espionnage de Soccer Canada qui a pris des proportions énormes au cours de la dernière semaine, les joueuses ont persévéré dans leur quête de défendre leur titre olympique.

« C’est absolument fou, a dit l’attaquante québécoise Gabrielle Carle. Je ne connais aucune équipe qui a déjà été mise dans cette situation et qui s’est imposée comme nous. »

PHOTO SILVIA IZQUIERDO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gabrielle Carle (à droite)

Le Canada a remporté ses deux matchs par des scores de 2-1, mais demeure à zéro au classement en raison d’une déduction de six points de la FIFA.

Cette sanction était la principale d’une liste de pénalités imposées à Soccer Canada après l’utilisation d’un drone pour filmer l’entraînement de l’équipe de la Nouvelle-Zélande, le premier adversaire du Canada au tournoi olympique. Rien n’indique que les joueuses étaient impliquées.

Une semaine mouvementée se terminera mercredi soir contre la Colombie par un match qui qualifiera le Canada pour les quarts de finale en cas de victoire. Les joueuses devraient savoir plus tôt dans la journée si l’appel du Canada infirmera la décision de la FIFA ou non.

« Nous ne pouvons pas contrôler [la décision], nous pouvons seulement essayer d’obtenir la victoire », a déclaré la défenseuse canadienne Ashley Lawrence.

C’est notre facteur de motivation. Nous voulons nous lancer dans le match à 100 % pour sortir la tête de l’eau et gagner. Ashley Lawrence

En pleine forme

Le Canada, huitième au classement mondial, est en pleine forme après une deuxième victoire consécutive. Vanessa Gilles a marqué à la 12e minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps contre la France, deuxième au classement de la FIFA, pour donner une victoire dramatique au Canada, à Saint-Étienne.

Faisant suite à la décision de la FIFA, qui prévoyait des suspensions d’un an pour l’entraîneuse-chef Bev Priestman et deux assistants, de nombreuses joueuses ont qualifié ce match du plus émouvant qu’elles n’avaient jamais joué.

« Je pense que vous avez vu lors des deux premiers matchs comment cette équipe réagit aux circonstances, a affirmé l’entraîneur-chef par intérim Andy Spence.

PHOTO ARNAUD FINISTRE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’entraîneur-chef par intérim de l’équipe féminine de soccer du Canada, Andy Spence

« Cela me donne une grande confiance, et aux joueuses aussi, que quoi qu’il arrive, elles sont prêtes à foncer. »

La Colombie, numéro 20 mondiale, a débuté avec une défaite 3-2 contre la France avant de battre la Nouvelle-Zélande 2-0.

Le Canada a débuté son tournoi avec une victoire de 2-1 contre les Néo-Zélandaises, 28e.

La France et la Nouvelle-Zélande s’affronteront mercredi soir à Lyon.

« Le moral est bon en ce moment, a fait savoir Carle. Gagner comme ça contre la France, ça nous apporte vraiment quelque chose. On se sent inspirées. »

La Colombie et la France sont en tête du classement du groupe A avec trois points chacune. Le Canada possède le meilleur différentiel de buts des quatre pays du groupe. La Nouvelle-Zélande n’a aucun point, comme le Canada.

Huit des 12 équipes présentes dans la compétition avanceront à l’étape des quarts de finale. Les deux meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées tout comme les deux meilleures équipes classées troisièmes de leur groupe.

La défenseuse Jayde Riviere était de retour à l’entraînement avec l’équipe canadienne lors d’un après-midi étouffant au Parc des Sports des Iscles, près du Stade de Nice. Elle a raté les deux premiers matchs en raison d’une blessure.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE La défenseuse Jayde Riviere

L’entraînement a été raccourci en raison de la chaleur excessive.

Historiquement, le Canada a gagné ses deux matchs contre la Colombie. La dernière victoire remonte à juillet 2012 par un score de 1-0.

Spence a affirmé que les Canadiennes – qui visent un quatrième podium olympique consécutif – sont restées calmes ces derniers jours malgré les développements en cours. Il a ajouté que l’équipe avait montré qu’elle était assez à l’aise dans les situations où une victoire est obligatoire.

« Si vous avez déjà été dans cette situation et que vous avez vécu ces moments, je pense que cela vous donne un peu de confiance, a dit Spence. Ce n’est pas une nouvelle expérience. »

Les quarts de finale débutent samedi. Les matchs à élimination directe se poursuivront jusqu’à la finale du 10 août à Paris.