(Paris) Deux nageurs chinois, dont un dispute les Jeux olympiques à Paris, ont été innocentés par les autorités sportives chinoises après avoir subi des tests antidopage positifs en 2022, révèle le New York Times mardi, citant des sources anonymes.

Agence France-Presse

Dans cette nouvelle révélation, le quotidien américain affirme que des traces de stéroïde ont été retrouvées dans les organismes des deux nageurs. Selon le journal, les autorités chinoises ont estimé que leur présence résultait de la consommation de hamburgers à Pékin et était le fruit d’une contamination alimentaire et non d’un acte de dopage. Ils les ont donc innocentés.

Le New York Times précise que l’un de ces deux nageurs fait partie des nageurs chinois impliqués dans une plus vaste affaire de dopage remontant à 2021.

En avril dernier, les résultats d’une enquête menée par la chaîne publique de télévision allemande ARD et le New York Times avait révélé que 23 des meilleurs nageurs et nageuses chinois avaient été testés positifs début 2021 à la trimétazidine, substance interdite améliorant la circulation sanguine.

Ces nageurs, selon cette enquête, n’avaient fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire de la part des autorités dans leur pays.

Treize d’entre eux ont participé aux JO de Tokyo à l’été 2021, dont trois ont été sacrés champions olympiques : Zhang Yufei, Wang Shun et Yang Junxuan.

À la suite de ces révélations, l’Agence mondiale antidopage (AMA) a fait face à de vives critiques, accusée notamment par l’Agence antidopage américaine (USADA) d’avoir étouffé l’affaire.

Une affaire qui avait interrogé sur la transparence et l’équité de l’antidopage mondial, déjà secoué il y a quelques années par la tricherie à l’échelle d’un État d’un autre géant sportif : la Russie.

L’Agence antidopage des États-Unis (USADA) a même réclamé une refonte de l’AMA et une enquête indépendante.