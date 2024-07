(Bordeaux) Le thermomètre s’affole lundi dans le sud de la France en raison d’une vague de chaleur qui touche déjà certains sites olympiques et devrait remonter mardi vers la région parisienne, où se déroule la majorité des épreuves.

Gaël FAVENNEC Agence France-Presse

« Sur une très large moitié sud du pays, la chaleur va nettement s’intensifier, » et la barre des 40 degrés pourrait être dépassée dans certaines régions, selon Météo-France.

« Cette journée devrait être la plus chaude de l’épisode caniculaire qui a débuté dimanche » et devrait être « de relativement courte durée, mais particulièrement intense », ajoute l’institut météorologique.

Dans le sud-ouest, il faisait déjà 24,4 degrés à la station de Bordeaux-Mérignac à 5 h, selon l’institut météorologique.

Bordeaux accueille des matchs des tournois olympiques féminin et masculin de football, mais aucune rencontre n’est programmée lundi.

À Marseille (sud-est), qui accueille des épreuves de voile, la journée de dimanche avait déjà été marquée par une forte chaleur, humide et guère rafraîchie par un vent quasi absent.

Les spectateurs de la marina olympique ont pu profiter de la plage de la zone d’accueil pour se rafraîchir, mais les athlètes ont dû attendre en plein soleil que le vent veuille bien se lever.

Sur Paris et sa proche banlieue, où ont lieu la plupart des épreuves olympiques, « les 35 °C seront atteints mardi et la nuit de mardi à mercredi sera très chaude, avec des températures minimales autour de 22 °C », précise Météo-France.

La Région a annoncé lundi l’activation du plan canicule en Île-de-France, où « la qualité de l’air sera mauvaise » selon l’observatoire Airparif.

Le plan régional prévoit notamment la distribution de plus de 2,5 millions de bouteilles d’eau dans les transports en commun et « de près de 200 000 chapeaux, éventails ou gourdes » aux spectateurs des Jeux olympiques.

L’essentiel des tribunes temporaires n’est pas ombragé et certaines épreuves organisées mardi après-midi seront particulièrement exposées à la chaleur (demi-finales de rugby à 7 femmes, éliminatoires de hockey sur gazon, tours préliminaires de volleyball de plage et basket 3x3, qualifications en BMX freestyle).

Le village olympique, qui accueille plus de 10 000 athlètes, a été conçu sans climatisation, par souci écologique, avec des bâtiments garantissant une différence de -6 degrés par rapport à la température extérieure, un système de refroidissement par géothermie ou encore des ventilateurs, mais sans rassurer toutes les équipes.

Les délégations ont ainsi commandé près de 2500 climatiseurs (sur un total de 7000 chambres) pour garantir le confort de sommeil de leurs sportifs, avait indiqué début juillet le directeur adjoint du village Augustin Tran Van Chau.

« Les vagues de chaleur sont une manifestation emblématique de notre changement climatique, elles sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et longues », avait souligné Matthieu Sorel, climatologue, lors d’un point de presse samedi de Météo-France sur ce premier épisode de l’année dans le pays.