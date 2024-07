(Paris) La Canadienne Leylah Annie Fernandez a poursuivi sa route au troisième tour du tableau féminin au tournoi de tennis des Jeux olympiques de Paris, lundi, tandis que sa compatriote Bianca Andreescu a baissé pavillon.

La Presse Canadienne

Fernandez, de Laval, a disposé de l’Espagnole Cristina Bucsa 7-6 (4), 6-3 au deuxième tour, tandis qu’Andreescu a subi une défaite de 6-3, 6-4 contre la Croate Donna Vekic, 13e tête de série du tournoi.

Fernandez aura rendez-vous au troisième tour du tournoi disputé sur la terre battue de Roland-Garros avec l’Allemande Angelique Kerber, qui a pris la mesure de la Roumaine Jaqueline Cristian 6-4, 3-6 et 6-4 au deuxième tour.

Kerber, qui a déclaré avoir disputé un match « difficile et très intense » contre Cristian, dispute le dernier tournoi de son illustre carrière.

« Cette sensation me manquera. C’est la raison pour laquelle je suis revenue [après avoir donné naissance à mon enfant]. Ces sensations, ces émotions, cette ambiance sur le court. Après le match, ça va me manquer de ne plus entendre les spectateurs chanter, être bruyants. C’est la raison pour laquelle je suis ici, et la raison pour laquelle nous nous entraînons si fort pour offrir le meilleur niveau de jeu possible. Et, bien sûr, pour avoir le soutien des amateurs partout sur la planète », a-t-elle déclaré après son match.

Le match a mal commencé pour Fernandez, qui a été brisée d’entrée de jeu par l’Espagnole. La Québécoise âgée de 21 ans s’est rapidement ressaisie et lui a ravi son service dès le jeu suivant pour niveler la marque à 1-1.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Leylah Annie Fernandez

Après que Fernandez eut enregistré son deuxième bris de la rencontre au quatrième jeu du match pour prendre les commandes 3-1, Bucsa est revenue à la charge pour obtenir à son tour le bris contre la représentante de l’unifolié, avant de le confirmer au jeu suivant pour niveler la marque à 4-4 en première manche.

Les deux joueuses se sont ensuite échangées de nouveau des bris aux 11e et 12e jeux de la manche, mettant la table pour le bris d’égalité.

Fernandez n’a pas baissé les bras, et elle s’est adjugé la première manche après que Bucsa eut expédié son coup droit à l’extérieur des limites du terrain au 11e point. La Québécoise, 16e tête de série du tournoi, a ainsi scellé l’issue de la première manche après 64 minutes de jeu.

Les deux femmes se sont échangé une fois de plus les bris du troisième au cinquième jeu, puis Fernandez s’est donné les coudées franches en ravissant de nouveau le service de l’Espagnole au septième jeu pour prendre les commandes 5-2. Bucsa a tenté de revenir au jeu suivant pour rétrécir l’écart à 5-3, mais la Québécoise a ensuite scellé l’issue de la rencontre au bout d’une heure et 43 minutes.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Leylah Annie Fernandez

Les choses ont été plus difficiles du côté d’Andreescu.

Après avoir concédé la première manche 6-3 à Vekic, la Canadienne a été victime d’une vilaine chute dès le premier jeu de la manche suivante. Un thérapeute lui a apporté un sac de glace, qu’elle s’est empressée d’appliquer sur sa main gauche.

Elle est ensuite retournée à sa chaise, et a éclaté en sanglots alors que la médecin s’approchait d’elle pour lui prodiguer des soins. Après de longues minutes, Andreescu a pu reprendre le duel avec un imposant bandage à la main gauche.

Malgré un bref regain de vie en deuxième manche, Andreescu, la championne des Internationaux des États-Unis en 2019, n’a pu renverser la vapeur et s’est avouée vaincue.

Au prochain tour, Vekic se mesurera à la gagnante du duel entre l’Américaine Coco Gauff, deuxième tête de série, et l’Argentine Maria Lourdes Carle.

Fernandez sera de retour sur le court un peu plus tard aujourd’hui en compagnie de sa compatriote Gabriela Dabrowski pour entamer leur tournoi de double féminin, contre les Françaises Clara Burel et Varvara Gracheva. Les représentantes de l’unifolié sont les cinquièmes têtes de série de la compétition.

Du côté masculin, le Québécois Félix Auger-Aliassime et son partenaire de jeu ontarien Milos Raonic disputeront leur match de premier tour en double contre les Américains Taylor Fritz et Tommy Paul, troisièmes têtes de série.