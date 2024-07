Plus de Canadiens ont écouté la cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris a vu une augmentation massive des audiences au Canada par rapport aux chiffres des Jeux de Tokyo et de Pékin.

La Presse Canadienne

CBC affirme que plus de 13,3 millions de téléspectateurs ont regardé au moins une partie de la cérémonie de vendredi sur CBC, Radio-Canada, TSN, Sportsnet et RDS, tandis que 1,9 million de plus l’ont regardée en ligne.

Pendant quatre heures, quelque 6800 athlètes ont descendu la Seine à bord de dizaines de bateaux sous une pluie battante. La grande finale a marqué le retour attendu de Céline Dion, qui a interprété l’Hymne à l’amour avec fougue du haut de la Tour Eiffel.

L’audience moyenne de CBC a augmenté de 33 % par rapport à la cérémonie d’ouverture de Tokyo en 2020, et de 36 % par rapport à celle de Pékin en 2022, qui ont toutes deux été limitées par les restrictions liées à la COVID-19.

CBC affirme que l’audience a atteint son maximum à 14 h 01, heure avancée de l’Est, lorsque 1,6 million de téléspectateurs ont regardé la présentation d’Équipe Canada lors du défilé des athlètes sur la Seine.

Les flux numériques de la cérémonie d’ouverture sur CBC Gem ont augmenté de près de 50 % par rapport à l’émission de Pékin et de plus de 100 % par rapport à l’évènement de Tokyo.