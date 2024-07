Rylan Wiens et Nathan Zsombor-Murray

Le bronze pour Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens

Nathan Zsombor-Murray est le premier Québécois médaillé des Jeux olympiques de Paris. Son coéquipier Rylan Wiens et lui ont assuré au 10 m synchro, lundi matin, décrochant la médaille de bronze.

Il s’agit de la première médaille d’un plongeur canadien, chez les hommes, depuis Alexandre Despatie en 2008.

Les représentants de l’unifolié ont très bien commencé la compétition ; ils étaient en deuxième place à égalité avec les Britanniques Tom Daley et Noah Williams après deux plongeons.

Au troisième saut, un 3 1/2 saut périlleux retourné groupé, Zsombor-Murray a dépassé de peu la verticale lors de son entrée à l’eau, ce qui a fait perdre quelques points d’exécution au duo. Ce dernier s’est bien repris au quatrième saut, un 4 ½ saut périlleux avant groupé, malgré une entrée à l’eau plus laborieuse du côté de Wiens. Ils étaient troisièmes au classement, derrière les Chinois et les Britanniques, qui ont respectivement remporté l’or et l’argent.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS Rylan Wiens et Nathan Zsombor-Murray

Au cinquième saut, les Canadiens ont obtenu moins de points que leurs plus proches poursuivants, les Mexicains, mais détenaient tout de même quelque neuf points d’avance sur ceux-ci. Pour leur sixième passage sur la plateforme, ils ont exécuté un 2 1/2 saut périlleux arrière 1 1/2 vrille carpée, qui leur a valu une note respectable de 79,68 points. C’était suffisant pour vaincre les Mexicains et s’assurer la médaille de bronze.

Plus de détails à venir.