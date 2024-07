(Paris) Les Américains ont investi en masse le Paris La Défense Arena pour les compétitions de natation. Au point où Katie Grimes et Emma Weyant devaient se sentir comme à la maison lors de la présentation des finalistes du 400 m quatre nages féminin, lundi soir.

Quiconque s’intéresse à ce sport pouvait cependant se douter de la suite : rien ne pourrait arrêter Summer McIntosh, la Michael Phelps canadienne, dans son épreuve fétiche.

Quarante-huit heures après l’argent au 400 m libre, la torpille blonde de 17 ans a ajouté une pierre à la fondation d’une carrière qui s’annonce magistrale en remportant sa première médaille d’or aux Jeux olympiques, la deuxième en quelques heures pour le pays après celle de la judoka Christa Deguchi.

Impassible samedi, car elle avait encore le relais 4 x 100 m sur sa liste de choses à faire ce soir-là, McIntosh a cette fois pu pleinement savourer ce titre historique, le 10e pour la natation canadienne aux JO.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Summer McIntosh est partie en force au premier 100 mètres en style papillon.

« C’était assez surréel », a réagi la Torontoise au sujet de la cérémonie durant laquelle elle a chanté une partie de l’hymne national en français, comme elle l’a appris à la petite école. En descendant de la boîte, elle s’est donné la permission, après une légère hésitation, de déjouer le protocole pour s’offrir un gros câlin familial avec sa grande sœur, sa mère et son père.

J’étais très heureuse d’accomplir le travail de cette façon parce que c’était mon but, de monter en haut du podium et d’obtenir cette médaille d’or. Summer McIntosh

McIntosh a plongé du bloc 3 après des séries qu’elle avait abordées comme une générale en matinée. Survoltée par la foule et la présence des siens dans les gradins, elle s’est un peu emballée au papillon, retranchant trois quarts de seconde au rythme de son dernier record mondial établi aux Essais en mai. Pendant que Weyant concédait déjà plus de quatre secondes, Grimes était la seule à pouvoir suivre un tant soit peu.

McIntosh a légèrement accru sa priorité pendant la portion de dos avant de repousser Grimes loin de son bouillon durant la brasse. À l’amorce du crawl, l’affaire était classée, à l’image de la performance du Français Léon Marchand dans la même épreuve la veille. Les partisans américains se sont tus, les Canadiens se sont levés.

J’ai comme regardé autour pour m’assurer que j’avais une avance confortable. Je savais que j’avais la médaille d’or en commençant le 100 m libre. C’était un moment assez fantastique. Summer McIntosh

Elle a arrêté le chrono à 4 min 27,71 s, ratant d’un peu plus d’une seconde la marque olympique de la Hongroise Katinka Hosszu établie en 2016. À noter l’écart de 5,69 s avec Grimes, médaillée d’argent, soit deux centièmes de plus que celui de Marchand dimanche. Weyant (+7,22) a dû se contenter du bronze.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Canadienne a terminé la course avec une avance de plus de cinq secondes.

Accrochée au câble, elle a brandi le poing, reprenant son souffle comme un poisson des profondeurs. Souriante, elle a salué le public qui l’acclamait.

Elle avait déjà retiré sa médaille en arrivant dans la zone mixte, comme s’il s’agissait d’une simple récompense obtenue dans une compétition par groupe d’âge.

Kylie Masse était en train de lui rendre hommage après sa qualification pour sa troisième finale olympique consécutive au 100 m dos. « C’est incroyable à voir et après toutes ces années dans le sport, je mesure la signification de tout ce qu’elle accomplit », l’a louangée la quadruple médaillée en deux JO. « La voir si calme et posée tout en continuant de réaliser de grandes choses est vraiment phénoménal. Elle représente tout et elle est une inspiration pour tout le monde. »

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Kylie Masse

Comment peut-elle dégager un tel calme à cet âge ? « Je fais ça depuis que j’ai 14 ans, a répondu McIntosh. Évidemment, les Jeux olympiques étaient très différents il y a trois ans à Tokyo, mais chaque fois que j’ai l’occasion de compétitionner sur la scène mondiale, j’apprends de plus en plus à gérer les choses sur les plans mental, physique et émotionnel. »

Sur le point de devenir une vedette sportive planétaire, McIntosh souhaite simplement servir de modèle aux plus jeunes.

« J’ai été à leur place, regardant les Jeux olympiques de Rio, et maintenant je suis ici, huit ans plus tard. J’espère les inspirer autant que possible. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Cela demande juste beaucoup de travail et de dévouement. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les Américaines Katie Grimes (à gauche) et Emma Weyant (à droite) sont également montées sur le podium.

Son entraîneur Brent Arckey estime que le 400 QNI est fait pour sa protégée, qu’il dirige depuis deux ans en Floride.

« C’est une épreuve unique qui combine toutes les disciplines, de la vitesse à l’endurance en passant par les quatre styles de nage. Être capable de passer de l’un à l’autre. Elle est juste excellente dans tout ça. C’est vraiment dans ses cordes. Et il n’est pas très courant que les gens puissent aimer ce dans quoi ils excellent. »

Le technicien américain attribue sa maturité hors norme à sa famille, à la préparation qu’elle a reçue et aux hauts et aux bas à travers lesquels elle est déjà passée. Il est persuadé qu’elle n’est qu’au début d’une immense carrière.

Elle sait comment gérer tout cela, elle sait quand activer et désactiver l’interrupteur, être une enfant et une championne. Brent Arckey, entraîneur

Sans le savoir, le coach faisait écho à des propos tenus par la jeune prodige quelques minutes plus tard.

« J’ai toujours l’impression d’être l’enfant de 10 ans que j’étais. J’essaie juste de concrétiser tous les rêves que j’avais en grandissant. Je prévois de rester dans ce sport aussi longtemps que je le pourrai. »

McIntosh a déjà les yeux tournés vers sa prochaine épreuve, le 200 m papillon, dont les séries et les demi-finales seront disputées mercredi. La double championne mondiale en titre sera encore favorite, elle qui détient également le record sur la distance.

Harvey au pied du podium

Mary-Sophie Harvey effectuait du kick dans le bassin d’échauffement quand l’Ô Canada a retenti dans le grand aréna. De quoi mettre de bonne humeur celle qui se considérait comme négligée à titre de huitième qualifiée de la finale du 200 m libre.

Ce n’était pas une raison pour tout tenter depuis le couloir 8, là où elle savait que les autres concurrentes ne la verraient pas.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Mary-Sophie Harvey

En constatant qu’elle figurait au deuxième rang des plus vieilles dans la chambre d’appel, l’athlète de 24 ans a dû se remémorer qu’elle avait emprunté son propre chemin parsemé d’embûches pour se rendre jusque-là.

Huitième au premier virage, Harvey a accéléré la cadence dans la seconde longueur, se collant au câble afin de profiter de la vague de Barbora Seemonavá, la Tchèque dont elle connaissait la faculté à démarrer rapidement. Sixième à mi-parcours, elle était passée sous les 57 s comme elle se l’était promis.

Bénéficiant encore de Seemonavá sur l’ultime 50, la Québécoise est remontée au quatrième échelon, stoppant le chrono à 1 min 55,29 s, un autre sommet personnel. En voyant le tableau, elle a regretté davantage de ne pas avoir réussi à battre le chrono de 1 min 55 s que d’aboutir au pied du podium pour trois quarts de seconde à sa toute première finale olympique.

« On est arrivé quatrièmes au 4 x 200 [à Tokyo], quatrièmes au 4 x 100 [à Paris] et je suis quatrième là », a énuméré l’athlète de Trois-Rivières, plus heureuse que déçue.

Ça me motive pour la suite. Je vais tout faire pour qu’on monte sur le podium au 4 x 200 dans deux jours. Je crois aux filles, Summer est en très bonne forme, ça augure bien. Ça nourrit le feu en moi. Je le veux, ce podium-là. Mary-Sophie Harvey

Sur la tribune des entraîneurs, Greg Arkhurst s’est mis les mains sur la tête après le dévoilement des résultats sur le tableau, avant de les relever bien haut en direction de la nageuse.

« On y croyait très fort », a-t-il confié, la voix éraillée. « Si la course faisait 210 ou 215 mètres, on y était, mais c’est un 200 ! Faire son meilleur temps dans une finale olympique, il n’y a pas beaucoup d’athlètes qui font ça. Chapeau à Mary-Sophie, je suis extrêmement fier d’elle. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Mary-Sophie Harvey lors de la finale du 200 m style libre des Jeux olympiques de Paris

Dans un duel de haute voltige, l’Australienne Mollie O’Callahan s’est imposée par une demi-seconde sur sa compatriote Ariarne Titmus, championne défendante, pour gagner son premier titre olympique individuel. La Hongkongaise Siobhan Haughey a complété le podium.

Mary a bien effectué tout ce qui était en son pouvoir, mais les autres ont fait la même chose. C’était énorme. Greg Arkhurst, entraîneur

Première Québécoise finaliste olympique individuelle en 28 ans, Harvey a égalé la quatrième place de Guylaine Cloutier au 100 m brasse en 1992.

Harvey est persuadée d’avoir la marge de progression suffisante pour se mêler aux médaillées dès les Championnats du monde l’an prochain et aux Jeux de Los Angeles en 2028.

Pour l’instant, sa tête est au 4 x 200 m libre. « Ça va le faire, on est prêts en ta ! », a conclu Arkhurst, responsable de ce relais.

Un autre entraîneur québécois a eu l’occasion de célébrer en milieu de soirée : Pierre Lafontaine, l’ancien patron de Natation Canada, qui dirige la Chinoise Tang Qianting, qui a enlevé l’argent au 100 m brasse.