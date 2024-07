La Canadienne Summer McIntosh a remporté la première médaille d’or olympique de sa jeune carrière.

McIntosh, 17 ans, a outrageusement dominé l’épreuve du 400 m quatre nage individuel, arrêtant le chrono à 4 min et 27,71 s, plus de cinq secondes devant sa plus proche poursuivante.

La Torontoise, détentrice du record mondial dans cette épreuve, était débarquée à Paris avec le statut de favorite. En finale, elle a démontré pourquoi.

Dès sa sortie du bloc de départ, elle s’est installée à l’avant des huit nageuses en lice et n’a jamais été inquiétée, creusant son avance à mesure que la course avançait.

À mi-parcours, elle semblait en mesure d’abaisser son propre record mondial de 4 min et 24,38 s, mais elle n’a pu maintenir la cadence jusqu’à la fin. Son exploit n’en est pas moindre, d’autant plus qu’il s’agit déjà de sa deuxième médaille à Paris après avoir obtenu l’argent au 400 m libre, samedi dernier.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Summer McIntosh

Elle sera aussi considérée comme favorite au 200 m papillon, mercredi, épreuve dont elle est double championne mondiale (2022 et 2023).

Il s’agit de sa deuxième présence aux Jeux olympiques, elle qui, à seulement 14 ans, avait terminé au quatrième rang dans deux épreuves à Tokyo en 2021.

100 m dos : deux Canadiennes en finale

Au 100 m dos, on verra deux Canadiennes en finale, puisque Kylie Masse et Ingrid Wilm ont rendu les cinquième et sixième temps, respectivement, lors des demi-finales.

Masse, 28 ans, est déjà une figure connue de l’équipe canadienne, alors qu’elle participe à ses troisièmes Jeux. En carrière, elle a déjà remporté cinq médailles, dont deux au 100 m dos (bronze en 2016 et argent en 2021).

Wilm, 26 ans, participe pour sa part à sa première olympiade. Le 100 m dos est au nombre de ses spécialités, comme en témoigne sa médaille de bronze aux plus récents Mondiaux aquatiques.

La finale aura lieu mardi un peu avant 15 h.