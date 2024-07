PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

TENNIS – Matchs de 2e tour

6 h – Bianca Andreescu contre Donna Vekic

6 h – Leylah Annie Fernandez contre Cristina Bucsa

8 h – Novak Djokovic contre Rafael Nadal

14 h – Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic contre Tommy Paul et Taylor Fritz

Évidemment que le sort des Canadiennes Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez retiendra l’attention, mais impossible de passer outre le duel au sommet entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ce duel devrait se dérouler quelque part entre 7 h 30 et 8 h, heure du Québec. Est-ce que ce sera la dernière présence de Nadal sur l’ocre parisien ?