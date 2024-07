(Paris) Les inquiétudes associées à la qualité de l’eau de la Seine ont contraint le comité organisateur des Jeux olympiques de Paris à reporter le triathlon masculin mardi, et celui-ci a ajouté qu’il a bon espoir de pouvoir y présenter le volet natation de cette épreuve dans les prochains jours, à la suite d’une opération de nettoyage très coûteuse.

Pat Graham et Kate Brumback La Presse Canadienne

Le comité organisateur a mentionné qu’il tentera de présenter le triathlon masculin mercredi. L’épreuve féminine est aussi prévue cette journée-là, mais le coup d’envoi de ces deux compétitions n’aura lieu que si les résultats des tests de qualité de l’eau dans l’affluent présentent des niveaux acceptables de présence de la bactérie E. coli et d’autres bactéries. Si cela n’est pas le cas, alors l’autre date cible sera vendredi.

Cependant, des orages et de la pluie sont prévus à compter de mardi soir, et ce jusqu’à jeudi, ce qui pourrait compliquer la tâche du comité organisateur puisque les précipitations augmentent de façon générale le taux de présence de la bactérie E. coli dans la Seine.

La Ville Lumière a été balayée par d’importantes précipitations pendant la cérémonie d’ouverture vendredi dernier, et la pluie s’est poursuivie samedi. Les séances d’entraînement dans l’affluent permettent généralement aux athlètes de se familiariser avec le parcours, mais celles-ci ont été annulées dimanche et lundi à cause de la piètre qualité de l’eau.

Ces délais surviennent après que le comité organisateur et les dirigeants municipaux eurent exprimé un certain optimisme au sujet de la qualité de l’eau ces derniers jours, notamment en raison du réchauffement des températures et d’une hausse des périodes d’ensoleillement. Ça n’a toutefois pas été suffisant pour assurer la sécurité des athlètes. Les prévisions météo mardi faisaient état d’une température maximale de 35 degrés Celsius, et cette chaleur pourrait éradiquer une partie de ces bactéries présentes dans l’eau.

Paris a investi 2,1 milliards de dollars pour améliorer la qualité de l’eau dans la Seine dans l’espoir d’y présenter les épreuves de triathlon, et le marathon aquatique qui doit avoir lieu la semaine prochaine pourrait s’y dérouler également. Le taux de présence des bactéries pourrait cependant faire dérailler les plans.

La décision de reporter le triathlon masculin a été prise après une rencontre tôt mardi matin, laquelle regroupait World Triathlon, qui chapeaute la discipline sur la planète, et son équipe médicale, de même que les représentants municipaux et le Comité international olympique.

« Malgré une amélioration de la qualité de l’eau ces dernières heures, les lectures effectuées à certains endroits du parcours aquatique excèdent toujours les limites acceptables », a indiqué le comité organisateur, en ajoutant que « la priorité demeure la santé des athlètes ».

L’adjoint à la maire de Paris, Pierre Rabadan, a ajouté que « la tendance est à l’amélioration », mais que « nous ne sommes pas encore en deçà des niveaux limites ».

Pour l’instant, « la meilleure option pour nous » consiste à présenter les épreuves de marathon dans la Seine, mercredi. Rabadan a cependant refusé d’écarter d’autres reports « s’il y a toujours des enjeux demain avec les résultats des lectures [de la qualité de l’eau] ».

Le triathlon masculin doit commencer à 10 h 45, heure locale, ce qui pourrait devenir une autre source de maux de tête, puisque la compétition se terminerait ainsi sous un soleil de plomb, sur l’heure du midi. Le triathlon féminin doit commencer à 8 h, comme prévu initialement.

Charles Paquet, de Sept-Îles, et Tyler Mislawchuk, de Winnipeg, doivent participer au triathlon masculin, alors qu’Emy Legault, de L’Île-Perrot, est la seule représentante de l’unifolié dans le volet féminin.

D’autres épreuves aquatiques doivent se dérouler dans la Seine, dont le triathlon mixte le 5 août, ainsi que les marathons aquatiques féminin et masculin, les 8 et 9 août respectivement.

Avec la contribution de Barbara Surk à Nice et Devna Bose à Jackson, au Mississippi, de l’Associated Press, ainsi que La Presse Canadienne