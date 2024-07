(Paris) Arthur Margelidon n’a commis qu’une petite erreur en quarts de finale. Mais face au no 1 mondial, l’Azerbaïdjanais Hidayat Heydarov, il a été de trop sur le tatami de l’Aréna Champ-de-Mars, lundi, aux Jeux olympiques de Paris.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Après 6 : 03 de prolongation, Margelidon s’est fait passer un ippon par Heydarov, qui s’est immédiatement empressé d’aller relever son adversaire, le félicitant chaleureusement pour l’éreintant combat qu’il venait de lui livrer.

Le judoka québécois de 30 ans devra passer par le repêchage s’il espère monter sur le podium des Jeux de Paris, fort possiblement ses derniers.

Celui qui a terminé cinquième à Tokyo a connu un parcours difficile, lundi, devant disputer la prolongation, ou le Golden Score comme on dit ici, à chacun de ses combats de la première séance.

D’abord face au judoka du Tadjikistan Behruzi Khojazoda, 11e mondial, qu’il a finalement battu par waza-ari après 5 : 19 supplémentaires.

Même son de cloche face à l’Allemand classé 25e Igor Wandtke, qui a finalement reçu sa troisième pénalité pour non-combativité après 4 : 03 de prolongation.

Ces longues minutes à attaquer et se défendre contre les meilleurs de la discipline ont probablement contribué à cette légère perte de concentration contre Heydarov, deux fois champion du monde.

En repêchage, Margelidon, qui ne peut aller plus loin qu’un duel pour une médaille de bronze, affrontera l’Italien Manuel Lombardo.

De son côté, Deguchi, qui participe à ses premiers JO à 28 ans, a atteint les demi-finales et ses chances de médaille d’or demeurent intactes.

Profitant d’un laissez-passer au premier tour, celle qui compte deux titres mondiaux en plus d’une deuxième et d’une troisième place à son palmarès, s’est rapidement défaite de la Panaméenne Kristine Jimenez, 46e au monde. Après seulement six secondes d’action, Deguchi, favorite de la compétition et première au monde, a inscrit un ippon, qui procure une victoire instantanée.

PHOTO EUGENE HOSHIKO, ASSOCIATED PRESS Christa Deguchi

Elle a dû trimer un peu plus dur en quarts de finale, face à la Serbe Marica Perisic, classée neuvième. Après quatre minutes au cours desquelles les deux judokas n’ont pu faire mieux que de récolter trois avertissements, dont deux pour Deguchi, on a dû avoir recours à la prolongation.

Deguchi a toutefois rapidement pris le contrôle du temps ajouté, récoltant un waza-ari par projection après 29 secondes.

En demi-finales, elle fera face à la grande favorite locale, la Française Sarah Léonie Cysique, cinquième au monde et médaillée d’argent chez les 57 kg des Jeux de Tokyo. Cysique a aussi remporté l’or dans la compétition par équipes à ces mêmes jeux.

L’action reprendra à 16 h, heure locale.