Avant même la défaite expéditive de Kelly Deguchi, dimanche, sa famille avait déjà gagné.

Accomplissement exceptionnel : les deux filles de Tom Taylor et Yukina Deguchi, Kelly et Christa, participent aux mêmes Jeux olympiques, dans la même discipline.

Kelly avait les yeux dans l’eau, toutefois, au terme de son combat de premier tour contre Uta Abe, championne olympique en titre et quadruple championne du monde chez les moins de 52 kilogrammes. Son chagrin, causé par une défaite survenue en 57 secondes, combiné à un anglais approximatif, l’a rendue extrêmement fragile dans la zone mixte.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Kelly Deguchi

« Mon père, ma mère, ma tante, ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère, sa fille, mon copain et le copain de Christa sont ici », dit-elle en comptant sur ses doigts pour n’oublier personne.

Dans son clan, ainsi que dans l’équipe canadienne, on savait qu’un miracle allait être nécessaire pour survivre au premier affrontement. « C’était le pire tirage que tu pouvais avoir, toutes catégories confondues », a déclaré l’entraîneur Antoine Valois-Fortier après le combat.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Kelly Deguchi et l’entraîneur Antoine Valois-Fortier

Néanmoins, la famille Deguchi ne s’est pas déplacée en France depuis le Japon sans ambition. Maintenant, tout repose sur l’aînée de la famille, Christa, qui se battra ce lundi.

Double championne du monde en 2019 et en 2023 chez les moins de 57 kilogrammes, c’est l’athlète de 28 ans qui dispose des meilleures chances de briller au sein de la délégation canadienne.

Deguchi participera à ses premiers Jeux. En 2021, Jessica Klimkait avait représenté le Canada dans cette catégorie. Or, comme chaque pays obtient un seul billet par catégorie de poids, seule la meilleure des deux aux Championnats du monde, disputés en mai, allait pouvoir faire partie de l’aventure olympique. Deguchi, première au classement mondial, a gagné l’argent. Klimkait, deuxième au classement, a remporté le bronze.

« Quand Christa ne s’est pas qualifiée pour Tokyo, tout le monde était triste, se souvient sa sœur cadette. Cette année, tout le monde est heureux. »

Même si les deux sœurs ne sont pas « les meilleures amies du monde [et] toujours en train de se faire des câlins », dit-elle en mimant le geste d’accolade, Kelly insiste sur le fait qu’elles se « soutiennent constamment ».

Après tout, « c’est ma grande sœur et je l’aime ».

Les espoirs

Quelles sont donc les attentes de l’équipe canadienne vis-à-vis de Christa ?

« Championne olympique », répond Valois-Fortier, à la veille des combats.

PHOTO KOJI SASAHARA, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Christa Deguchi a été sacrée championne du monde en 2019 (sur la photo) et en 2023 chez les moins de 57 kilogrammes.

Compte tenu de son palmarès, marqué en 2024 par sept podiums, dont trois victoires, « on peut avoir les plus beaux espoirs. Au minimum une médaille, si possible, l’or », poursuit le médaillé de bronze aux Jeux de Londres en 2012.

Encore peinée du sort qui lui a été réservé après quatre minutes d’entrevue, Kelly a retrouvé le sourire lorsqu’on a évoqué la possibilité que sa sœur puisse embrasser l’or olympique.

« J’espère qu’elle gagnera l’or. Ce serait la plus belle chose possible. Ce serait merveilleux. Je suis déjà très fière d’elle. Pour moi, elle est déjà la meilleure judoka de l’histoire et elle croit en elle. Alors moi aussi. »

Le quotidien

Les sœurs Deguchi ont vu le jour au pays du Soleil-Levant à la fin des années 1990. C’est pourquoi elles y vivent et s’y entraînent toujours, bien loin de l’équipe nationale, installée à Montréal.

Leur père, Tom Taylor, vient de Winnipeg. Ses deux filles peuvent ainsi endosser le kimono canadien.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Kelly Deguchi (en bleu) en action contre Uta Abe, dimanche

Bien entendu, habiter à plus de 10 000 kilomètres de leur entraîneur n’est pas l’idéal. Mais c’est le choix qu’elles ont fait. « Parfois, c’est compliqué, parce que Antoine ne peut pas nous voir tous les jours. On lui envoie des vidéos et on essaie d’organiser des réunions le plus souvent possible », raconte Kelly.

Son téléphone portable, comme celui de sa sœur, sans doute, est rempli de courtes vidéos d’elle en action. La technologie moderne, au moins, leur permet de travailler comme elles le souhaitent. Autrement, elles auraient dû s’installer à Montréal comme l’a fait Klimkait, d’ailleurs, elle qui est originaire de l’Ontario.

Les qualités

Si Valois-Fortier tient Christa Deguchi en si haute estime, c’est d’abord car « elle doit être l’une des athlètes qui a le plus d’habiletés, de talent pur ».

Il utilise le qualificatif « phénoménale » lorsqu’il évoque sa capacité à projeter ses adversaires au sol.

Puis, le Québécois de 34 ans fait également mention de « sa force de caractère ».

« Dans sa course contre Jessica pour venir ici, elle a été capable de répondre à la pression comme personne », souligne-t-il.

L’entraîneur se veut rassurant à la veille de la journée pour laquelle Deguchi s’est préparée toute sa vie. « Elle est quand même calme. » Elle est même « stressée-cool ». Et on imagine que c’est bon signe. Surtout si ça lui permet d’offrir au Canada la première médaille d’or de son histoire en judo.