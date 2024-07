(Paris) Lorsque son combat en phase de repêchage a pris fin, Arthur Margelidon s’est agenouillé sur le tatami. Le Montréalais venait de voir ses chances de médaille filer pour la deuxième fois de suite aux Jeux olympiques.

Dans les bras de son entraîneur Antoine Valois-Fortier, il paraissait inconsolable. Une longue accolade lui a permis de retrouver ses esprits.

« Une erreur » et « des détails » ont permis à l’Italien Manuel Lombardo, quatrième au monde, de vaincre Margelidon par ippon en 50 secondes.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Arthur Margelidon a été battu par Manuel Lombardo en moins d’une minute.

Blessé à Rio en 2016, condamné à une cinquième place à Tokyo en 2021 et incapable de disputer un match de médaille cette année, le Québécois vit une expérience olympique encore marquée par une déception.

Selon lui, quelque chose « ne fonctionne pas » lorsqu’il s’approche de son objectif ultime.

« J’en arrache quand on arrive proche de la médaille. Il y a comme un déclic », dit-il, à court d’explications.

À bout de souffle

Avant de partir pour Paris, Margelidon avait confié à La Presse vouloir « mourir à Paris », traduisant ainsi son désir de se donner corps et âme sur le tatami pour éviter tout regret.

Il repartira sans médaille, mais convaincu d’avoir rempli une partie de sa mission.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Arthur Margelidon

Margelidon a passé plus de temps que quiconque sur le tatami, lundi. Trois de ses quatre combats ont nécessité le temps ajouté, le fameux Golden Score. La durée habituelle d’un combat est de quatre minutes. Si l’égalité persiste, les deux judokas s’affrontent jusqu’à ce que l’un d’eux inscrive un point, par waza ari ou par ippon.

Au total, le Québécois a passé 15 minutes et 25 secondes sur la surface rouge et jaune, seulement en temps ajouté. « C’est complètement farfelu », a déclaré Valois-Fortier, plus tard en soirée.

Il a parlé d’une journée « phénoménale » pour son ancien coéquipier.

Moins certain, Margelidon a néanmoins avoué ne plus avoir une once d’énergie dans son système au bout de ses quatre combats du jour. « Je me suis dit que ce n’est pas vrai que je pars en ayant encore de l’énergie dans le corps. Ça, c’est quelque chose dont je peux être fier. »

J’ai vraiment tout donné pour la médaille. Mais je peux être confiant et content [d’avoir] vraiment tout donné sur ma performance aujourd’hui. Arthur Margelidon

Avant son match de repêchage, deux heures après son affrontement de quart de finale, Margelidon savait qu’il n’avait plus de chance de toucher à l’or olympique. Pour le garder accroché, Valois-Fortier lui a donné un seul conseil : « Tu ne veux pas te réveiller dans 10 ans et dire : “si je m’étais réveillé dans ces combats-là, je serais allé plus loin”. »

Le résultat n’a pas été en sa faveur, mais le combattant de 30 ans retient quand même des éléments positifs de sa journée. Comme son match de quart de finale, où il a failli renverser le meneur au classement mondial et éventuel médaillé d’or, Hidayat Heydarov, à plusieurs reprises au cours de ce duel marathon de plus de 10 minutes.

La journée de Margelidon :

Seizièmes de finale : victoire 1-0 contre Behruzi Khojazoda

Huitièmes de finale : victoire 10-0 contre Igor Wandtke

Quarts de finale : défaite 10-0 contre Hidayat Heydarov

Repêchage : défaite 10-0 contre Manuel Lombardo