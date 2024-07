(Paris) Dans la zone mixte, Félix Dolci avait le regard fixé sur l’écran de télévision, où les Américains recevaient leur médaille de bronze. La première des États-Unis en équipe chez les hommes depuis 16 ans. « C’est très inspirant », a lâché le Québécois.

Les Canadiens venaient de conclure la finale en 8e place avec 245,426 points, loin des Japonais (259,594) et des Chinois (259,062), médaillés d'or et d'argent. S’il s’agit du dernier rang de la finale, c’est aussi un résultat historique pour le Canada. Jamais, dans l’histoire du pays, l’équipe masculine de gymnastique n’avait fait mieux qu’une 9e place.

Les trois Québécois de l’équipe – Dolci, William Émard et René Cournoyer – étaient déçus de ne pas avoir fait mieux, certes, mais voyaient en cette médaille de bronze américaine une source d’espoir.

« Ces gars-là essaient d’avoir une médaille par équipe depuis des années maintenant, de dire Dolci. De les voir réussir cet accomplissement-là, ça montre qu’avec du travail, de la répétition, lorsqu’on croit vraiment au processus, tout peut arriver. »

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Félix Dolci aux barres parallèles

« Je pense que ce qu’on doit faire au niveau canadien, c’est de continuer à travailler, à avoir une vision qui est vraiment commune pour toute l’équipe, de pousser dans la même direction », a-t-il continué.

S’améliorer, ce ne sera pas un problème. On l’a déjà fait dans le passé, donc on peut assurément le faire dans le futur. Félix Dolci

Le quintette canadien n’a pas mal fait, lundi. Il avait d’ailleurs superbement commencé la soirée avec trois performances impeccables au saut. Quelques erreurs se sont glissées ici et là sur les autres engins ; Cournoyer est notamment tombé au cheval d’arçons. En sixième place à un certain moment, l’équipe a graduellement glissé jusqu’au bas du classement.

PHOTO PAUL ELLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE René Cournoyer au cheval d’arçons

« On était en sixième place et je savais que je devais réussir absolument la routine pour ne pas affecter l’équipe et pour qu’on reste dans cette position-là, a expliqué Cournoyer. J’ai probablement mal géré cette pression-là, et ç’a fait que j’ai sous-performé. »

Toujours est-il que, en fin de compte, l’équipe a atteint cette finale tant espérée. En quelque sorte, c’est mission accomplie, même si elle visait une sixième place lundi.

« C’est sûr qu’une fois rendus là, on en veut toujours plus, a mentionné Émard. On est des athlètes, on souhaite toujours progresser, avancer. On a déjà fait un pas dans la bonne direction. […] On a montré que ce n’était pas un one hit wonder, qu’on avait le calibre international. Là, après ça, on a des petites bouchées à manger. On n’a pas fini la compétition comme on souhaitait. »

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS William Émard

Un Dolci magané

Il faut dire que l’équipe avait dans ses rangs un Dolci fort magané, qui doit d’ailleurs toujours prendre part à la finale du concours complet. Le Lavallois de 22 ans a semblé en douleur à plusieurs reprises. Les mains, le dos, le genou… Tant de bobos accumulés ont eu un impact sur ses performances.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci avait du sang sur une main lors des qualifications du 27 juillet.

« On s’est rendus dans une finale par équipe, donc c’est quand même bien. Ça paraît quand même bien. Mais en général, ce qui m’énerve vraiment beaucoup, c’est mon aspect physique, de ne pas pouvoir donner mon 100 %, a-t-il confié. Ça fait plusieurs mois maintenant que je traîne un peu de la patte, que j’ai des blessures. »

Tous les jours depuis l’arrivée de l’équipe à Paris, Dolci recevait des traitements, prenait des bains de glace et avalait du Naproxen, un anti-inflammatoire pour soulager les douleurs. Un défi de « toutes les heures », a-t-il expliqué.

Quand je tire ça sur une trop longue période, ça devient très lourd, très difficile et on voit un peu ces rêves-là s’éloigner petit à petit parce qu’on se dit : “ je me réveille le matin, j’ai mal au dos, j’ai mal au genou, il y a la main qui pisse le sang.” Il faut tout le temps que je rattrape le morceau qui est perdu. Félix Dolci

« Je sais que j’ai plus en moi que ce que j’ai montré dans la journée de qualifications. La vérité, c’est qu’on en est là aujourd’hui et je veux juste finir ça en beauté », a-t-il ajouté, la mine basse.

Augmenter les difficultés

Dolci et Émard se sont tous deux entendus pour dire qu’ils en veulent « plus ». Pour arriver à faire encore mieux aux prochains Jeux olympiques d’été, en 2028, il faudra augmenter la difficulté de leurs routines, ont-ils convenu.

« Les autres nations font tellement de grosses difficultés qu’ils peuvent se permettre quelques erreurs, mais tranquillement, on s’en vient vers ça, a noté Émard. Il nous en manque. […] On est obligés de performer de façon optimale pour être compétitif avec les autres nations comme la Chine, le Japon, les États-Unis. »

L’équipe a quatre ans devant elle pour revenir encore plus forte et augmenter son classement mondial.

Comme l’a bien dit Émard : « Pourquoi ne pas le faire ? »