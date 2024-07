Mes yeux s’embuent quand je pénètre dans la maison de l’Ukraine.

Devant moi, des tribunes éventrées d’un stade de Kharkiv, criblées par les bombes russes. La gorge serrée, je me tourne vers une photo saisissante. Celle de l’athlète Andriy Protsenko, qui soulève un haltère de fortune. Une barre de métal. Deux pneus pour mettre du poids. C’est tout. L’haltère en question repose à mes pieds, témoin des conditions d’entraînement difficiles des sportifs ukrainiens.

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Photographie de l’athlète Andriy Protsenko, qui soulève un haltère de fortune

« Entraînement d’Andriy Protsenko sur le territoire de la région de Kherson temporairement occupé par la Russie en 2022 », lit-on à côté de la photo.

La maison de l’Ukraine, aussi appelée « Volia Space » – « Volia » signifiant « volonté » dans la langue locale –, se trouve au cœur du Parc des nations, aménagé dans le parc de la Villette, à Paris. Non loin, la gigantesque maison de la France. Un peu plus loin, celle du Canada.

Autour de moi, les murs sont jaunes et bleus, les couleurs nationales. Partout, le slogan « La volonté de gagner » [The will to win]. Slogan qui, vous l’aurez compris, va bien au-delà du sport.

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Partout, le slogan « La volonté de gagner » [The will to win].

« C’est en nous. Nous sommes une nation brisée et tous les Ukrainiens démontrent leur volonté de gagner partout. C’est vraiment gros que nous soyons ici avec une si grande équipe », m’explique Serhii Bykov, porte-parole de la maison de l’Ukraine et directeur des médias du ministère de la Jeunesse et des Sports d’Ukraine.

La délégation ukrainienne compte 140 athlètes à Paris. Depuis le début de l’invasion russe, près de 500 athlètes et entraîneurs ont été tués. « C’est 489 aujourd’hui, mais je ne sais pas à combien s’élèvera ce nombre d’ici quelques heures, malheureusement », souffle M. Bykov.

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Serhii Bykov

C’est la première fois que l’Ukraine a une maison aux Jeux olympiques, me dit-il.

Nous n’en avions pas besoin auparavant. Serhii Bykov, porte-parole de la maison de l’Ukraine

Avec plus de 500 installations sportives détruites à travers le pays depuis février 2022, les Ukrainiens veulent montrer au monde de quelle façon ils vivent et s’entraînent. C’est un peu dans cette optique que M. Bykov me mène devant les sept photos d’athlètes ukrainiens fixées au mur. Il me raconte notamment l’histoire d’Iryna Koliadenko. Quand les troupes russes ont pénétré le territoire ukrainien, la lutteuse se trouvait près de la capitale, Kyiv.

« Elle s’est cachée pendant deux semaines complètes dans un abri. Deux semaines ! dit M. Bykov. Sa mission n’était que de survivre, de rester en vie. Elle ne pensait pas aux compétitions, aux entraînements, aux Olympiques. […] Maintenant, elle est ici, à Paris, et elle compétitionne. »

M. Bykov m’explique que les athlètes doivent souvent interrompre leur entraînement lors des alertes aériennes. Ils « vont dans des abris, et reviennent ».

Il me parle aussi des dizaines de lutteurs qui doivent s’entraîner dans la même salle sans air climatisé en raison de problèmes d’électricité. Et de Serhiy Stakhovsky, cet ancien joueur de tennis professionnel devenu sergent-chef du centre d’opérations spéciales du Service de sécurité d’Ukraine. Et de Vladyslava et Maryna Aleksiivy, nageuses synchronisées dont la piscine a été touchée par une bombe et qui compétitionneront à Paris.

Ici, je comprends que les Jeux olympiques ne sont pas une question de médailles pour les Ukrainiens.

« Nous voyons les Olympiques comme un grand écran pour montrer au monde la vérité à propos de la guerre, à propos de comment nous vivons depuis tout ce temps. Nous voulons montrer que personne ne peut courir, se sauver ou se cacher de la guerre.

« Les gens, si vous voulez rester en sécurité, aidez-nous. Donnez-nous des armes, de l’argent, du soutien politique. Nous devons arrêter la guerre, nous devons gagner. C’est la seule possibilité. »