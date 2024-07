La même surface, le même ballon, le même filet. Les anneaux olympiques seront affichés partout dans le stade de la tour Eiffel à l’occasion du tournoi de volleyball de plage, mais sur le fond, cet autre tournoi se jouera dans les mêmes paramètres qu’à l’habitude. C’est à tout le moins le point de vue de Melissa Humana-Paredes. Et pour une rare fois, son discours diffère de celui de sa coéquipière.

Brandie Wilkerson avait du mal à se contenir en entrevue, après le premier entraînement de l’équipe dans l’immense stade construit au pied de la tour la plus populaire de France. Dans son regard, son enthousiasme et sa manière d’apprécier chaque détail, on pouvait noter à quel point la Torontoise de 32 ans était admirative face à l’environnement dans lequel elle allait avoir la chance de vivre ses deuxièmes Jeux.

« J’aime toujours rendre les choses plus importantes et plus grosses qu’elles ne le sont », dit-elle en pouffant de rire, les deux mains posées sur les hanches.

« J’aime que ce soit plus gros. J’aime l’idée de jouer dans un stade immense, d’avoir la tour en visuel. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le stade de volleyball de plage est situé au pied de la tour Eiffel.

À sa gauche, Humana-Paredes entrevoit les choses différemment. « Je pense que ça ne change rien », précise-t-elle, tout en assurant être parfaitement consciente du privilège de pouvoir revenir aux Jeux et s’exécuter dans l’un des plus beaux sites de compétition du Grand Paris.

Mais en se convainquant que ce tournoi est comme les autres, elle croit réduire ses chances de se faire avaler par la vague olympique et, ainsi, garder le contrôle.

« Quand on est sur le terrain et que l’arbitre siffle, ça revient à jouer un autre match. On joue au volleyball. »

Je suis avec la même coéquipière, nos buts sont les mêmes, notre entourage, nos coachs, mon warm-up. On sait ce qu’on a à faire. Donc on répète ce qu’on fait tous les jours. Melissa Humana-Paredes

D’une certaine manière, cette divergence d’approche est fidèle à ce qu’on voit du duo canadien sur le terrain. Wilkerson, beaucoup plus offensive, est une joueuse excentrique, extravagante et émotive que l’on remarque instantanément. Humana-Paredes, l’une des meilleures joueuses défensives au monde, est plus cartésienne, plus réservée et plus en retenue.

Reste que les deux Torontoises, troisièmes au classement mondial, forment l’un des duos les plus complémentaires et redoutables de la planète.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Melissa Humana-Paredes

Tenir parole

La plus grande qualité du duo canadien réside dans sa faculté à formuler des attentes et à répondre auxdites attentes.

L’an dernier, avant le tournoi de l’Elite16 tenu à Montréal, Wilkerson avait promis à La Presse un triomphe, alors que son équipe n’avait jamais gagné un tournoi auparavant. Une semaine plus tard, Humana-Paredes et elle remportaient leur premier tournoi ensemble.

Cette capacité, donc, à transformer leurs buts en attentes, puis en réalisations, fait d’elles de sérieuses prétendantes à l’or olympique.

Depuis le début de la saison, elles ont atteint deux finales, à Doha (Qatar) et Ostrava (République tchèque).

« On sait de quoi on est capables et quel est le minimum auquel on ne doit jamais s’abaisser. On ne veut pas descendre et on ne descend jamais sous nos propres standards », explique Humana-Paredes.

L’athlète de 31 ans croit en ses chances, mais elle fait surtout confiance à tout le travail effectué en amont : « Quand tu mets la barre haut, tu te réveilles chaque matin, tu vas à l’entraînement et tu sais exactement ce que tu dois faire pour exceller. C’est la seule chose à faire, en fait, connaître tes buts et les réaliser. »

Si les Canadiennes affirment qu’elles peuvent être les meilleures joueuses de volleyball au monde, c’est qu’elles le pensent véritablement. « On veut être réalistes », lance Wilkerson à propos du danger de nourrir des ambitions parfois inatteignables.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Brandie Wilkerson

« On veut gagner les Jeux olympiques », poursuit-elle. Alors hors de question de s’empêcher de rêver grand. « Vois au-delà de ce que tu es capable de faire. Il ne faut jamais se limiter aux actions qu’on se sait capable d’accomplir. Il faut manifester son potentiel et croire en lui. »

C’est excitant, c’est effrayant, c’est confrontant. On réussit et parfois on échoue. Mais on y croit. Brandie Wilkerson

Et le danger pour leurs adversaires, c’est que lorsque Wilkerson promet quelque chose, elle se défile rarement.

L’espoir canadien

La délégation canadienne n’a remporté qu’une seule médaille en volleyball de plage. C’était aux Jeux d’Atlanta, en 1996, lorsque Mark Heese et John Child ont ramené le bronze à la maison.

Avec Wilkerson et Humana-Paredes, l’espoir renaît. D’autant qu’à force de jouer côte à côte, elles en sont arrivées à la conclusion qu’elles n’avaient pas besoin de constamment viser la perfection pour exceller.

À Montréal, l’an dernier, « ce n’était pas le meilleur volleyball de notre vie », avoue Humana-Paredes. Mais justement, « ça nous a prouvé que même sans être au sommet de notre forme, on pouvait gagner une médaille ».

Pour elles, la différence entre une bonne et une mauvaise journée au boulot demeure une « question d’attitude », insiste-t-elle. En réalité, même lorsque le résultat d’un match n’atteint pas les objectifs fixés au préalable, « si tu as le bon état d’esprit et que tu es entouré de gens qui t’encouragent, qui t’aiment et te respectent, c’est ce qui fait la différence ».

La clé du succès se résumera donc à deux éléments pour le duo canadien à ces Jeux : performer sur demande et gérer la pression. Une synthèse assez cliché, direz-vous. Mais ce l’est un peu moins lorsque les athlètes réussissent à tenir leur promesse dans l’adversité.