(Paris) Un indice que ce tournoi de tennis n’est pas comme les autres ? Lors d’un match entre un Canadien et un Américain, des spectateurs brandissent des drapeaux que vous n’avez probablement pas vus depuis les premières pages du Petit Larousse illustré de 1988.

« Il y avait des drapeaux de partout. J’en ai même vu un d’El Salvador ! », s’est étonné Félix Auger-Aliassime au terme de sa victoire rapide de 6-1, 6-4 contre l’Américain Marcos Giron, récent vainqueur du tournoi de Newport. « C’est incroyable. On dirait presque une foule de hockey. »

« Partout où je joue, je vois quelques Canadiens dans la foule. C’est bien. Mais aujourd’hui, c’était à un tout autre niveau », a renchéri Bianca Andreescu, heureuse tombeuse de Clara Tauson en deux courtes manches de 6-2, 6-3.

Le tournoi olympique est une étrange créature. Parce qu’il ne compte pas au classement mondial, plusieurs joueurs préfèrent passer leur tour et soigner leurs bobos. Cela peut donner l’impression que c’est une compétition de second ordre, quelque part entre une curiosité et un Masters 1000. Peut-être que certains joueurs le pensent, mais pas les Canadiens ici, je vous l’assure.

Félix Auger-Aliassime dit s’être préparé pour les Jeux « comme si c’était le tournoi le plus important de l’année ». Lorsqu’un journaliste a répété ces mots pour s’assurer de bien le citer, le joueur québécois en a rajouté.

Je ne me prépare pas comme si c’était un tournoi moins important que ceux du grand chelem. Je lui accorde la même importance. Je suis arrivé d’avance ici. Mon entraîneur personnel est avec moi. Mon préparateur physique aussi. Par rapport aux Jeux de Tokyo [où il avait été battu sèchement], je me suis préparé comme pour un tournoi important de ma carrière. Félix Auger-Aliassime

Dimanche, sur le court Simonne-Mathieu, il était dans sa meilleure forme. Son service était explosif (10 as). Sa précision, chirurgicale. Une dizaine de fois, ses balles sont restées de justesse à l’intérieur des lignes. Ses amortis, dignes de ceux de Marquis Grissom, ont déboussolé son adversaire. Soixante-cinq minutes ont suffi pour assurer la victoire. Quelle note se donne-t-il ?

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Auger-Aliassime

« Un 8 ou un 9 sur 10. C’est une bonne note pour commencer le tournoi. »

« Il y avait une belle variété. C’est bien de montrer les atouts que j’ai dans mon jeu. Je vais continuer de la sorte pour le reste du tournoi. Je vais chercher l’efficacité à chaque match. »

Cette victoire, il la désirait ardemment. Parce que celle subie au premier tour aux Jeux de Tokyo contre un réserviste qui ne devait même pas participer au tournoi, Max Purcell, 190e mondial, avait pincé fort.

« J’y ai pensé ces derniers jours. C’est sûr que c’est un grand soulagement, car ça avait été très difficile à Tokyo. C’étaient mes premiers Jeux olympiques […] Je n’avais pas fait un très bon match. Aujourd’hui, j’avais une occasion [d’en gagner un]. La prochaine ne sera que dans quatre ans. Ce n’est pas comme les autres tournois qu’on joue toute l’année. Il ne fallait pas rater cette partie. Je suis fier de l’équipe. »

Puisque le tournoi olympique, comme il le précise, ne se déroule que tous les quatre quatre ans, Félix Auger-Aliassime s’est inscrit dans tous les tableaux possibles : simple, double, double mixte. « Tu veux jouer le plus de matchs possible, parce que l’ambiance aux Jeux olympiques est une des meilleures, sinon la meilleure, de ce que j’ai vécu aujourd’hui. »

Plus tard dans la journée, j’ai entendu des spectateurs chanter Sweet Caroline et Les Champs-Élysées, et s’époumoner comme mon collègue Guillaume Lefrançois dans un gala de lutte entre deux points de Gaël Monfils.

Selon Félix Auger-Aliassime, l’expérience diffère des autres tournois, même les Internationaux de France, pourtant présentés sur les mêmes terrains. « On joue des matchs des deux de trois. Les coulisses, les décors sont différents. Quand je viens ici [d’habitude], je ne porte pas les couleurs du pays. Nous sommes avec notre coach, notre physio, notre préparateur physique à nous. Là, nous sommes plus dans un esprit d’équipe, comme à la Coupe Davis ou à la Billie Jean Cup. On passe plus de temps ensemble. C’est quelque chose que j’aime. Que j’apprécie. Je suis ravi d’être ici. J’espère ne jamais rater de Jeux olympiques durant ma carrière. »

Si Félix Auger-Aliassime a eu la chance de jouer dans un stade de 5000 sièges, Leylah Annie Fernandez, elle, a amorcé son tournoi sur l’un des plus petits terrains du complexe, le court 14, dans l’ombre du stade Suzanne-Lenglen. Le même genre de terrain où aux Jeux de Tokyo, pandémie oblige, je l’avais vu gagner son match de premier tour devant seulement 23 personnes, joueuses, arbitres et chasseurs de balles compris.

Dimanche, nous étions ailleurs. Des centaines d’amateurs de tennis s’entassaient dans les modestes estrades. Il y avait même des spectateurs debout, comme au Forum de Montréal dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Leylah Annie Fernandez

C’est une ambiance incroyable, nous a-t-elle confié. Un de mes matchs préférés, car il y a eu beaucoup d’émotion et de passion dans la foule. Leylah Annie Fernandez

D’ordinaire, a-t-elle expliqué, les petits courts sont rarement remplis. « Mais aujourd’hui, c’était plein. C’était un moment spécial pour moi de voir ça. C’est important de remplir ces terrains-là, et pas seulement les gros stades comme Suzanne-Lenglen et Philippe-Chatrier. Il y a beaucoup de talent et de bons joueurs dans les petits courts. »

Bien dit. Son duel au premier tour opposait deux anciennes finalistes d’un tournoi du Grand chelem. Elle, aux Internationaux des États-Unis, en 2021, et Karolína Muchová, aux Internationaux de France, en 2023. Les deux sont aussi dans le même peloton au classement mondial, respectivement 25e et 30e. Fernandez a facilement remporté la première manche 6-1. Muchová, qui se remet d’une blessure au poignet, commettait trop de fautes directes. La Canadienne semblait filer vers une victoire facile, mais non. La Tchèque s’est ressaisie dans la deuxième manche, qu’elle a remportée 6-4, pour créer l’égalité. Leylah Annie Fernandez a toutefois dominé la manche ultime 6-2, ce qui lui permettra de poursuivre son tournoi en simple à Paris.

« Ma mentalité, c’est que tous les tournois sont importants. Mais les JO, c’est plus spécial, car ce n’est qu’aux quatre ans. On doit se qualifier. On doit être très haut dans le classement pour pouvoir compétitionner contre les meilleurs au classement. Aussi, on peut être ici et regarder d’autres professionnels dans d’autres sports donner leur cœur, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour la foule. Ça me donne une motivation extra pour bien faire. »