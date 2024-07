Le dicton qui dit que l’expérience ne s’achète pas s’est avéré au premier match de tennis de table du simple masculin olympique.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

Le dicton qui dit que l’expérience ne s’achète pas s’est avéré au premier match de tennis de table du simple masculin olympique d’Edward Ly, dimanche soir à Paris. Opposé au Grec Panagiotis Gionis, 44 ans et qui en est ses sixièmes Jeux consécutifs, le Lachinois de 21 ans a été à court de réponses face au jeu défensif très efficace de son opposant.

Ly s’est incliné 4-0 (11-6, 11-8, 11-8 et 11-4) et sa plus grande avance dans le match n’a été que de 2 points. Il souligne après sa défaite qu’un duel aux Jeux olympiques ne ressemble en rien à ce qu’il avait déjà vécu au plan sportif.

C’est une sensation complètement différente de toutes les autres compétitions. Quelque chose que je n’ai jamais ressenti, mais c’était beaucoup mieux que je pensais. J’étais préparé avant le match en sachant que je serais stressé. Edward Ly

Ly a fait plusieurs attaques en puissance, ajoutant un peu plus de précision au fil de la rencontre, mais Gionis réussissait constamment à renvoyer la balle en jeu en variant ses coups et ses effets.

« Son style de jeu, on n’en retrouve pas beaucoup dans le circuit. C’est un défenseur exceptionnel et selon moi, c’est le meilleur défenseur au monde. Il avait l’expérience des Jeux olympiques. […] Je suis déçu de la défaite et j’aurais préféré faire un match plus serré. Les deuxième et troisième sets, ce sont des occasions que je n’ai pas saisies et ça m’a coûté le match. »

A-t-il des regrets ?

« Pas nécessairement. Ce sont plutôt des leçons et des aspects [de mon jeu] que je dois travailler mieux encore », a précisé celui qui est désormais un Olympien.

PHOTO JUNG YEON-JE, AGENCE FRANCE-PRESSE Edward Ly

« Chaque athlète qui est présent ici est nerveux surtout au premier match et je ne pense pas que ce soit la cause du résultat, a commenté l’entraîneur canadien Hongtao Chen. Il y avait une petite différence de niveau entre Edward et son adversaire. Il aurait pu gagner, mais il aurait fallu qu’il dépasse ses limites. Il a gagné beaucoup d’expérience dans ce match. »

Dans les autres résultats canadiens du jour en ronde des 64, Eugene Wang s’est incliné 4-0 (11-3, 11-6, 11-7 et 13-11) contre le Japonais Shunsuke Togami. Du côté des femmes, Mo Zhang est sortie victorieuse 4-0 (11-7, 11-5, 11-7 et 11-8) face à la Chillienne Paulina Vega.

Petit stade, grosse ambiance

Le plateau de compétition à l’Arena Paris Sud 4 est plutôt intimiste si on le compare à Paris La Défense Arena où se tiennent les épreuves de natation. Toutefois, tant les chansons à répondre, les cris de ralliement et les tapements de pieds des spectateurs ont été suffisants pour faire trembler les estrades d’aluminium pour encourager Félix Lebrun, la vedette française de 17 ans.

La troisième raquette du tournoi a eu raison de l’Indien Harmmet Desai 4-0 et a fait son tour d’honneur sous les airs de la Marseillaise chantée à pleins poumons par les spectateurs.

Les pongistes canadiens masculins seront de la compétition par équipe le lundi 5 août. Au premier tour, ils affronteront les Allemands classés deuxièmes au monde.