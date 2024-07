Les Canadiennes ont assuré leur survie de justesse. Elles ont obtenu une victoire à l’arraché avec un but dans les arrêts de jeux, pour l’emporter 2-1.

C’est la Québécoise Vanessa Gilles qui a joué les héroïnes en fin de match, en marquant le but de la victoire. Le Canada a bénéficié d’une longue séquence d’arrêts de jeux de 13 minutes pour marquer.

La victoire était particulièrement émotive pour les Canadiennes, secouées par le scandale d’espionnage par drone. « Nous avons pleuré, a avoué Gilles en entrevue avec CBC, après la rencontre. Je dirais que ce n’est pas une situation idéale pour offrir une bonne performance, mais on s’est soutenues et nous n’avons absolument rien à perdre. Ce qui nous donne de l’énergie est de compter l’une sur l’autre, notre détermination et notre fierté de prouver que les gens ont tort. Notre fierté de représenter notre pays quand toute cette merde sort, nos valeurs comme Canadiens. »

« Nous ne sommes pas des tricheuses, a-t-elle renchéri. Nous sommes une maudite bonne équipe, de maudites bonnes joueuses. Nous l’avons prouvé ce soir. »

Les Bleues se sont accaparé la possession tout au long de la rencontre, à 64 %. Les deux équipes ont cependant obtenu douze tirs.

À la 42e minute, les Françaises ont bouleversé la défensive canadienne avec un jeu de passe étourdissant. Cette construction a permis à Marie-Antoinette Katoto à se positionner avantageusement en surface de réparation. L’attaquante a driblé entre trois joueuses ennemies avant de déjouer la gardienne Kailen Sheridan.

PHOTO ARNAUD FINISTRE, AGENCE FRANCE-PRESSE Jessie Fleming célèbre avec ses coéquipières son but égalisateur

C’est la capitaine Jessie Fleming qui a inscrit l’unique but du Canada, à la 58e minute. La latérale Ashley Lawrence y est allée d’un centre que la gardienne française a été incapable de neutraliser. Dans le tumulte, Fleming a été laissée fin seule, devant une cage béante. Niveler la marque n’était alors qu’une formalité.

Évelyne Viens n’a fait son entrée qu’à la 67e minute, en remplacement de Quinn. Jamais l’équipe n’a fait appel à Cloé Lacasse dans la rencontre.

Les Canadiennes avaient remporté leur premier match contre les Néo-Zélandaises par la marque de 2-1.

Dans la foulée du scandale d’espionnage par drone, la FIFA a retiré six points au classement au Canada. L’équipe devait donc remporter tous ses matchs pour espérer sortir du groupe A. Jusqu’à maintenant, elle a gagné ses deux duels. Si les Canadiennes battent les Colombiennes mercredi, elles passeront au tour suivant.