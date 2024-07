La Québécoise Mary-Sophie Harvey est parvenue à se faufiler en finale du 200 m libre, tandis que Maggie Mac Neil n’a pu défendre son titre olympique au 100 m papillon.

La Presse et La Presse canadienne

Pour ce faire, Harvey a obtenu le huitième et dernier laissez-passer. La nageuse de Trois-Rivières a terminé la demi-finale en 1 : 56,37 s, à près d’une seconde de plus que son record personnel. Elle avait obtenu environ le même temps en qualifications.

L’athlète de 24 ans participait à sa première demi-finale olympique. Elle devient la première athlète québécoise à se qualifier à une finale olympique individuelle de natation depuis 1996. Guylaine Cloutier avait alors terminé au 6e rang au 100 m brasse, à Atlanta.

« Ça donne confiance. J’ai travaillé la confiance au 200 mètres libre toute l’année. Pendant les essais olympiques, j’ai réalisé que je pouvais me battre avec Summer (McIntosh). Et si je peux me battre avec Summer, je peux me battre avec Mollie (O’Callaghan) et Titmus. C’est ça ma mentalité », avait raconté Harvey après les préliminaires.

Il s’agit de la seule épreuve individuelle à laquelle Harvey participe aux Jeux olympiques de Paris. Harvey avait rayé le 100 m papillon et le 400 m style libre de son horaire pour se concentrer sur les relais.

Mac Neil dépouillée de son titre

Maggie Mac Neil n’est plus la championne olympique en titre du 100 m papillon. À Paris, elle a terminé l’épreuve au 5e rang.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Margaret Mac Neil est passée bien près d’une médaille de bronze au 100 m papillon

La nageuse originaire de London, en Ontario, a inscrit un temps de 56,44 secondes. L’Américaine Torri Huske a triomphé en 55,59, devant sa compatriote Gretchen Walsh (55,63) et la Chinoise Yufei Zhang (56,21).

À Tokyo, il y a trois ans, Mac Neil occupait le septième rang à mi-chemin de l’épreuve, mais elle avait enchaîné avec une remontée spectaculaire afin d’être la première à toucher le mur.

Cette fois, Mac Neil occupait le quatrième rang après 50 mètres, après avoir franchi la distance en 25,94. Elle a toutefois manqué un peu de carburant en deuxième moitié de course.

« C’est mon meilleur premier 50 mètres par deux dixièmes et j’ai terminé à deux dixièmes de mon meilleur temps à vie, s’est exclamée Mac Neil, après avoir été informée de ses chronos dans la zone mixte. C’est une belle amélioration sur le premier 50 mètres, mais pas sur le deuxième. »

Mac Neil, qui est âgée de 24 ans, a admis n’avoir pas participé à suffisamment de courses durant les derniers mois, en raison notamment de la fin de son parcours universitaire aux États-Unis et du déplacement des essais canadiens en mai, plutôt qu’en juin.

En plus de son triomphe au 100 m papillon à Tokyo, Mac Neil avait également été médaillée d’argent au relais 4x100 m style libre et médaillée de bronze au relais 4x100 m quatre nages.

« Défendre un titre mondial ou olympique est probablement l’une des choses les plus difficiles à accomplir, a souligné Mac Neil. Même aux Championnats nationaux, le bassin de bonnes nageuses est tellement bon.

« Au cours des derniers mois, je me répétais que je n’avais rien à prouver à quiconque, à moi-même ou personne d’autre, a-t-elle ajouté. Je profite de cette expérience avec mes coéquipières et j’ai la chance de la partager aussi avec ma famille et mes amis. »

Pour sa part, le Canadien Blake Tierney a été incapable de se qualifier pour la finale du 100 m dos. Il a terminé au huitième et dernier rang de son groupe, avec un temps de 53,71 s. Âgé de 22 ans, Tierney est natif de Saskatoon.