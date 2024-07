(Paris) Un petit café et hop ! Mary-Sophie Harvey est repartie !

Vingt-quatre heures après un relais 4 X 100 m libre décevant, la nageuse québécoise a rebondi avec énergie en se classant deuxième des éliminatoires du 200 m libre, dimanche midi, aux Jeux olympiques de Paris.

Dans le quatrième et dernier départ, Harvey a connu son habituel premier 100 mètres tout en contrôle avant d’ouvrir la machine en deuxième moitié de course. Et de quelle manière ! Elle a en effet graduellement rattrapé sa voisine de couloir, nulle autre que l’Australienne Ariarne Titmus, titrée la veille sur 400 mètres, avant de la battre sur la touche à l’arrivée.

Harvey a réussi un chrono de 1 min 56,21. Seule l’Australienne Molly O’Callahan, championne mondiale des 100 et 200 m en 2023, l’a devancée par 0,42 sec dans la vague précédente. Titmus, médaillée d’or olympique sur la distance, lui a concédé 0,02 sec.

« C’est sûr que ça donne de la confiance, a convenu la native de Trois-Rivières en reprenant son souffle. Je l’ai travaillé toute l’année la confiance du 200 m libre. Pendant les essais olympiques, j’ai réalisé que je pouvais me mesurer à Summer [McIntosh]. Dans ma tête, si je peux racer Summer, pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose avec Molly et Titmus. C’est un peu la mentalité que j’avais. »

PHOTO UESLEI MARCELINO, REUTERS Mary-Sophie Harvey

La représentante du club CAMO s’élancera donc du bloc 4 de la première vague demi-finale en soirée (15 h 50 HNE).

« Je voulais avoir un bon couloir pour la demi-finale, c’est : objectif atteint. Je n’étais pas nécessairement satisfaite de ma course [samedi]. Je souhaitais me remettre en confiance ce matin, en nageant le 200 m libre de façon un peu plus relaxe, comme j’aime le faire. Ça allait bien à l’entraînement et je voulais que ça se reflète à la compétition. Il y a de la place à l’amélioration pour ce soir, c’est excitant ! »

Harvey vise un couloir pour la finale de lundi soir. L’athlète de 24 ans a eu le sentiment de laisser tomber ses coéquipiers au relais la veille, où elle a été la plus lente des séries.

« Je ne mentirai pas : j’étais vraiment déçue. Il y avait des filles qui comptaient sur moi. Même moi, je jouais un rôle important là-dedans. J’étais déçue, mais je ne peux rien y changer. »

Je savais que même si j’avais une mauvaise course, ça ne voulait pas dire que je n’étais pas en forme, ça ne voulait pas dire que j’aurais de mauvais Jeux. C’était juste de passer à autre chose. Mary-Harvey Harvey

Elle a admis qu’elle n’aurait sans doute pas été en mesure de rebondir de la sorte dans un passé récent. Elle s’est servie de son expérience aux essais olympiques, où elle a réussi à conserver sa concentration après une première bonne course au 100 m papillon.

Harvey avait d’ailleurs sacrifié cette épreuve individuelle pour se consacrer au relais de samedi. « J’aurais aimé voir ce que j’aurais pu faire, mais je sais que le 100 m papillon est une course que je vais probablement faire dans les prochaines années. Ça ne me dérange pas plus que ça. Le gros focus cette année était le 200 m libre. »

La native de Trois-Rivières avait regretté de ne pas avoir consommé de caféine la veille avant son relais. Elle n’a pas refait la même erreur…

« J’ai pris un petit café, mais je n’avais pas pris ma Monster [une boisson énergétique, NDLR] ! Il y a de la place pour ce soir… »