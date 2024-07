(Paris) Mary-Sophie Harvey a eu plus que chaud. Elle a eu peur. Accoudée à la balustrade surplombant le bassin de La Défense Arena, elle a suivi la seconde demi-finale du 200 m libre avec des bouffées d’anxiété, dimanche soir.

Deux minutes plus tôt, elle avait nagé sa propre demi-finale dans la quatrième ligne, réservée à la deuxième plus rapide des séries. Gonflée à bloc, elle s’était imaginée voguer vers « un bon couloir » pour la finale des Jeux olympiques de Paris, c’est-à-dire quelque part au centre, en plein cœur de la bagarre pour le podium.

Dans les coursives, Harvey a trouvé le temps long avant que son nom ne soit prononcé en dernier par l’annonceur. En s’avançant vers le bloc 4, elle a fait quelques bye bye tendus à la caméra et expiré tout son air d’une seule bouffée. Elle a tenté de chasser sa nervosité en s’agenouillant pour s’asperger d’eau, son rituel habituel. Elle a semblé ensuite sourire en regardant au loin, mais ce n’était peut-être qu’une illusion.

Quand le silence s’est fait juste avant le bip de départ, un « Allez Mary ! » a retenti dans l’immense enceinte, qui vibrait encore du triomphe assourdissant du roi Léon Marchand. C’était la voix de Greg Arkhurst, l’entraîneur de la Québécoise, posté à l’extrême opposé.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Mary-Sophie Harvey lors de la demi-finale 200 m style libre aux Jeux olympiques de Paris

Harvey a fait comme d’habitude, à savoir démarrer tout en contrôle, se donnant quand même comme mission de rester à la hauteur de sa voisine, la Chinoise Li Bingjie. Elle était aveugle à la priorité appréciable que s’étaient construite ses trois rivales de l’autre côté…

Septième à mi-parcours, elle a senti l’urgence de la situation. Son accélération lui a permis de remonter plusieurs concurrentes. À la touche, la lumière rouge sur son plot a allumé, mais la Québécoise n’était que troisième. Son temps de 1 min 56,37 s était un poil plus lent que celui de la matinée et à près d’une seconde de son record personnel.

C’est là que son calvaire a débuté : la nageuse était réduite à suivre la deuxième vague en espérant que pas plus de cinq rivales fassent mieux qu’elle. C’est exactement ce qui est arrivé. Un dixième de moins et l’Américaine Erin Gemmell la reléguait au neuvième échelon, hors de la finale. Ouf !

Son soupir de soulagement voulait tout dire. Consciente qu’elle venait d’éviter un coup dur, elle a retrouvé sa bonne humeur comme par enchantement, levant ses deux pouces en se retournant.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Mary-Sophie Harvey

Historique

Les faits sont indiscutables : Mary-Sophie Harvey deviendra lundi soir la première nageuse québécoise depuis Guylaine Cloutier, 6e du 100 m brasse à Atlanta, à disputer une finale olympique individuelle.

« Je ne me rappelle pas la dernière fois que c’est arrivé », a-t-elle réagi avant que le vieux journaliste de La Presse ne l’en informe. « En 1996 ? Let’s gooooo ! »

Plus sérieuse, elle s’est dite reconnaissante de ressentir un tel soutien au Québec. « Je suis fière, même de parler français ici avec les officiels. Je les salue le matin et ils ont directement le sourire. Je me sens bien ici et je sens que j’ai le Québec derrière moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur de le représenter sur la scène internationale, en espérant inspirer un peu les jeunes. »

Harvey a reconnu que sa course « n’était pas excellente ». « J’ai essayé de travailler le premier 100 m et de plus me concentrer sur le côté droit, celui de la Chinoise qui était bien partie ce matin. Ça m’a prise au dépourvu. J’ai comme délaissé le côté gauche et elle n’est pas partie. Là, je me suis mise en mode : OK, il faut que je rentre en finale ! »

La nageuse du club montréalais CAMO héritera donc de la ligne 8 pour la course prévue à 15 h 41 (HNE). « J’aurais juste un côté à regarder parce que je suis dans le dalot. Ça fait que je ne me tromperai pas ! C’est sûr que j’aurais aimé avoir un meilleur couloir, mais on va le prendre. »

Les Australiennes Ariarne Titmus (1 min 54,64 s) et Mollie O’Callaghan (1 min 54,70 s), respectivement championnes olympique et mondiale en titre, ont réussi les deux chronos les plus rapides de la soirée dans la deuxième vague.

Née dans une famille de nageurs à Trois-Rivières, Harvey compte sur la présence de plusieurs proches dans la Ville Lumière.

Son fiancé allemand Jerome Heidrich, qui s’entraîne en Californie dans le même club que Penny Oleksiak, l’a demandée en mariage lors d’une courte escapade dans le sud de la France deux semaines avant les Jeux. Ce dernier accompagne sa future belle-mère, Stéphanie Matte, une ancienne du Rouge et Or de l’Université Laval.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les parents de Mary-Sophie Harvey avant les épreuves de natation au jour 2 des JO de Paris

Celle que Mary-Sophie Harvey décrit comme son « roc » suit la carrière de sa fille de près. « Il y a du positif et du négatif d’avoir une mère nageuse ! a-t-elle souligné. Ma mère va le savoir si j’ai une mauvaise course. Elle va me dire : ouin, tu as eu de la misère dans le dernier 50 [rires] ! Ça peut parfois être un peu difficile. »

Elle a mis son pied à terre vers 13 ou 14 ans : « Je suis très directe dans la vie. Je lui ai dit : je n’ai pas besoin d’un autre coach, j’ai besoin d’une mère. Depuis ce temps, elle a vraiment pris ça à cœur. Elle est là dans les bons comme les mauvais moments. Mais ça ne l’empêchera pas de me dire : ouin, tu as eu de la misère dans le dernier 50… »

Son père, André Harvey, un ancien sprinteur au Rouge et Or, est lui aussi un observateur avisé. Il n’était donc nullement inquiet quand sa fille a accusé un sérieux retard dans la première portion de sa vague préliminaire en matinée.

Dans les gradins, une quinzaine de partisans français s’étaient rangés derrière Mary-Sophie après avoir fraternisé avec André et sa conjointe Sandra Bordeleau, facilement identifiables à leur camisole frappée d’une feuille d’érable et du nom complet de la nageuse à l’arrière. Tout à coup, ils sont devenus silencieux.

« Ne vous en faites pas, c’est normal, elle fait toujours ça », les a rassurés André Harvey. Sa fille a donc graduellement comblé son retard sur Titmus, dans la ligne voisine, avant de la coiffer par deux centièmes sur la touche, ce qui a raplombé les Français.

En sortant de l’eau, elle a tiré la langue à la caméra. « Ça, c’est son côté clown, ça lui vient de moi ! », a souri le paternel à la carrure imposante.

Pour la finale de lundi soir, André Harvey et Sandra Bordeleau déploieront l’artillerie lourde : les camisoles de Superman, le superhéros favori de Mary-Sophie Harvey… et surtout de son papa.

Après le café matinal et la boisson énergisante en soirée qui semblent lui avoir donné des ailes, la nageuse sera-t-elle investie d’une force surhumaine qui la fera voler jusqu’au podium ?