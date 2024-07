(Paris) Il est strictement impossible de ne pas tomber instantanément sous le charme de Léon Marchand, le nageur français qui tient déjà tout son pays au creux de sa main au deuxième jour des Jeux olympiques de Paris.

« Si j’arrive à libérer mon corps et mon esprit au maximum, ce sera top », avait annoncé l’athlète de 22 ans après les séries du 400 m quatre nages individuel, dimanche matin. « Je pense que ça va le faire, ça va être sympa. »

Sympa ? Ça a été extraordinaire, pour ne pas dire surréel. Transporté par un public de 13 100 spectateurs au bord du délire, Marchand a atomisé la concurrence en finale, se donnant une avance de cinq ou six longueurs de corps après la section de brasse, se concentrant ensuite « à chercher un temps », un luxe suprême dans une finale olympique.

Ce chrono : 4 min 02,95, soit près de 1 seconde de mieux que le record olympique de Michael Phelps, avec qui il partage non seulement l’entraîneur (Bob Bowman), mais aussi un style qu’il a réussi à surpasser sur le plan technique.

Après s’être assis sur le câble et avoir pointé l’index droit devant, Léon Marchand s’est extirpé du bassin pour saluer la foule. Il a pris le plus de temps possible pour absorber l’immensité du moment et les « Léon ! Léon ! » qui résonnaient aux quatre coins de l’édifice.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Léon Marchand lors de l’épreuve du 400 m quatre nages

Avant de s’arrêter devant la presse écrite, il a pris quelques minutes pour recevoir les félicitations du président Emmanuel Macron, qui l’a encouragé en famille dans le salon de l’Élysée.

« C’est une émotion très difficile à décrire, a-t-il relaté. C’est incroyable. Pour un nageur, c’est très rare de vivre ça. J’ai la chance d’être ici, d’être en forme, de performer à mon niveau et de kiffer tout simplement. J’ai ouvert les yeux, j’ai écouté tout ce qui se passait autour et ça m’a vraiment poussé pour faire une belle course et prendre beaucoup de plaisir. »

Après s’être « lâché au maximum », Léon Marchand aura trois autres occasions de poursuivre sa quête de médailles à Paris, dont une tentative de doublé inédit 200 m papillon-200 m brasse le même soir, le 31 juillet.