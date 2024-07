PHOTO CLAUDIA GRECO, AGENCE FRANCE-PRESSE

TENNIS – Matchs de premier tour

6 h – Félix Auger-Aliassime c. Marcos Giron

6 h – Bianca Andreescu c. Clara Tauson

8 h – Rafael Nadal c. Márton Fucsovics

12 h – Leylah Annie Fernandez c. Karolína Muchová

14 h – Milos Raonic c. Dominik Koepfer Après une première journée de compétition gâchée par la pluie, le tennis reprendra ce dimanche à Paris. Plusieurs Canadiens sont en action, dont Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez, mais on surveillera évidemment Rafael Nadal. Une victoire au premier tour lui permettrait de confirmer son rendez-vous avec… Novak Djokovic.