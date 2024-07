(Paris) Simone Biles a brièvement quitté le tapis et déclaré qu’elle ressentait de l’inconfort à la jambe gauche. Elle a cependant poursuivi sa quête pour retourner au sommet du podium olympique, dimanche.

Will Graves The Associated Press

L’Américaine âgée de 27 ans et l’équipe de cinq athlètes ont sauté sur le tapis devant une salle comble – et de nombreuses vedettes – à l’Aréna de Bercy pendant la deuxième portion des qualifications en gymnastique artistique aux Jeux olympiques de Paris, dimanche. Les Américaines sont les favorites pour l’emporter, après avoir terminé au deuxième rang derrière la Russie il y a trois ans à Tokyo.

Biles a brillé pendant sa routine à la poutre, puis elle a brièvement quitté le tapis en compagnie de la thérapeute en chef de l’équipe américaine de gymnastique, Marcia Faustin. Elle est ensuite retournée sur le plancher, s’est assise au sol pendant quelques minutes et observé ses coéquipières.

PHOTO PAUL ELLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Simone Biles à la poutre

Biles a été entendue en train de dire qu’elle a ressenti quelque chose d’anormal dans son mollet, et elle est montée sur le tapis avec la jambe enrubannée. Elle semblait cependant en pleine forme lorsque la chanson Ready for It de Taylor Swift s’est mise à jouer au début de sa routine, la plus difficile au monde. Elle a quitté le plancher difficilement et s’est assise au bout du tapis pendant quelques instants, avant de recevoir l’accolade de son entraîneur Laurent Landi.

Elle a reçu une note de 14,600 points, assurant ainsi sa place en finale de cette discipline la semaine prochaine.

Biles a ensuite récolté 15,800 points au saut – de loin le plus haut au monde cette année – et a atterri sa manœuvre Cheng sans véritable problème, bien qu’elle sautillait alors qu’elle tentait de retourner à son siège.

La finale par équipes aura lieu mardi, et le concours complet féminin sera présenté jeudi.

De nombreuses vedettes internationales se trouvaient dans les gradins pour l’occasion. Tom Cruise a pris quelques égoportraits en attendant la performance de Biles. Snoop Dogg avait un siège en bordure du plateau, tandis qu’Ariana Grande, Jessica Chastain, John Legend et Anna Wintour se trouvaient à proximité.

Biles est arrivé à Paris en tant que tête d’affiche du mouvement olympique américain, et peut-être des Jeux olympiques eux-mêmes. L’effervescence entourant son retour aux Jeux olympiques est palpable, la chaîne américaine NBC misant fortement sur sa présence en axant d’innombrables publicités sur elle avant les JO de Paris.