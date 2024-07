PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Paris n’attendait qu’elle ! Simone Biles, qui a écrit les plus belles pages de l’histoire de la gymnastique, a fait son grand retour dimanche aux Jeux en livrant de brillantes performances lors des qualifications, à l’exception des barres asymétriques, et d’une légère blessure au mollet.

Sabine COLPART Agence France-Presse

Devant un parterre de stars américaines telles que les acteurs Tom Cruise, Jessica Chastain, Ariane Grande et Lady Gaga, la quadruple championne olympique 2016 a enchaîné les figures avec force et précision sur les quatre agrès.

Elle s’est qualifiée pour la finale par équipes (mardi) avec une première place pour les États-Unis (172,296) devant l’Italie (166,861), pour le concours général individuel (jeudi) dont elle a pris également la tête (59,566) devant celle qui s’annonce sa grande rivale à Paris, Rebeca Andrade (57 700).

PHOTO PAUL ELLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Simone Biles à la poutre

La Brésilienne, vice-championne olympique au concours général à Tokyo en 2021 et alignée à Paris en bonne posture sur les mêmes agrès que l’Américaine, a fait sensation.

Biles sera en lice pour une médaille sur 3 des 4 agrès : le saut (1re des qualifications, 15 300), le sol (1re, 14 600) et la poutre (2e, 14,733), du 3 au 5 août.

En revanche, elle a échoué, de peu, à se hisser en finale aux barres asymétriques, son agrès le plus faible (9e), dominé dimanche par la Franco-algérienne Kaylia Nemour (15 600), sous les couleurs de l’Algérie à Paris.

Hormis cela, Biles a sorti le grand jeu dans sa tenue étoilée et pailletée dans l’Arena Bercy, où le public a crié son soutien et son enthousiasme à la super-championne, très concentrée, mais qui leur a envoyé des baisers de la main.

Petite douleur

Une petite inquiétude a néanmoins pointé avec une légère douleur survenue lors de l’échauffement avant le sol.

« Elle a ressenti un petit quelque chose au mollet, c’est tout », a expliqué son entraîneure, la Française Cécile Landi, devant les journalistes.

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Simone Biles

La coach a raconté que Biles avait ressenti une douleur il y a quelques semaines. « Après, ça s’est arrêté et c’est revenu un petit peu aujourd’hui (dimanche) ».

Il n’est pas question de s’arrêter pour Biles, a affirmé la coach, ravie des performances de sa protégée.

« C’était plutôt incroyable, avec une note (globale) de 59 400 […]. Ce n’était pas parfait mais ça veut dire qu’elle peut encore s’améliorer. Mais c’était vraiment bien », s’est félicitée Cécile Landi, qui, avec son mari Laurent, entraîne Biles depuis novembre 2017.

Dépression

Grâce à Biles et à ses compatriotes Jordan Chiles, Suni Lee et Jade Carey, les États-Unis auront une première chance de médaille d’or avec la finale par équipes (mardi).

Riche de 37 médailles, JO et Mondiaux confondus – un record - Biles pourrait augmenter sa collection de 5 nouvelles médailles en tout avec le concours par équipes (mardi), le concours général individuel (jeudi), et les finales par agrès (samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 août).

La quadruple championne olympique des JO de Rio en 2016 fait son retour sur la scène olympique après avoir dû abandonner en cours de route lors des Jeux de Tokyo en 2021, en proie à une dépression.

La gymnaste de 27 ans a expliqué avoir souffert de « twisties », ces pertes de repères dans l’espace qui surviennent en un instant. Pour préserver sa santé mentale, elle avait préféré se retirer de la compétition après avoir tout de même glané le bronze à la poutre, en plus de la médaille d’argent par équipes.

Après un an de pause, a fait son retour fracassant lors des Mondiaux-2023 à Anvers (Belgique), où elle remporté 5 médailles dont 4 en or.

Elle a également fait entrer dans le code de notation, un nouveau mouvement au saut, particulièrement difficile techniquement et qui porte désormais son nom, le Biles II.