(Paris) Dans un Arena Bercy splendide et bondé, la foule n’avait d’yeux, et de voix, que pour les gymnastes françaises. La tête froide, les Canadiennes ont fait leur travail. Elles s’en vont en finale.

Avant de se présenter à Paris, l’équipe canadienne a pris part à trois camps d’entraînement dans différentes villes. Chaque fois, elle a simulé une compétition. Des spectateurs étaient invités à y assister afin de recréer différentes ambiances. Du silence total au bruit excessif, en passant par des réactions unanimes comme « aaah » ou « bouuuh » ; les gymnastes ont tout expérimenté pour être bien prêtes pour Paris.

Visiblement, ça a porté ses fruits, dimanche, lors de la journée de qualifications, alors qu’elles faisaient partie de la même subdivision que les Françaises.

Même si la foule s’extasiait devant ces dernières pendant que les Canadiennes s’exécutaient sur un autre engin, les cinq représentantes de l’unifolié ont su faire fi du bruit. Elles ont terminé le concours par équipe avec une note globale de 161,563, bonne pour le 6e rang.

« Quand je suis vraiment concentrée, je sens que j’entends vraiment moins le bruit autour de moi, a noté la Québécoise Aurélie Tran. Ça, c’est une bonne chose. Ça m’a aidée à me concentrer. J’ai vraiment aimé la foule ; même si ça pouvait nous déconcentrer, ça donnait full d’énergie. »

Selon Ellie Black, la gymnaste la plus expérimentée de cette jeune équipe, ce que ses coéquipières et elle ont vécu dimanche est l’une « des meilleures expériences que tu peux avoir ».

C’est difficile quand la foule est aussi bruyante, mais c’est aussi vraiment spécial et magique. […] C’est difficile quand t’es sur la poutre et que la foule est en délire, mais nous avons fait quelques entraînements sur ce plan parce que nous savions que ce serait bruyant.

C’est en effet à la poutre, leur troisième appareil de la soirée, que les Canadiennes ont éprouvé le plus de difficulté. Trois des quatre gymnastes à s’exécuter sont tombées une fois. De toute évidence, elles tenteront d’ajuster le tir pour la finale.

« Quand tu montes sur la poutre, tu dois être confiante, a expliqué l’Ontarienne Cassie Lee. Quand t’es confiante, tu sais que tu peux y arriver. Nous devons y aller en nous souvenant que nous faisons ces routines depuis je ne sais combien de temps. Nous savons que nous pouvons les faire. »

Si Aurélie Tran est de nature réservée, son sourire était tout sauf discret, dimanche. La gymnaste de 18 ans était officiellement une olympienne.

Dans la Ville Lumière, Tran ne souhaitait que deux choses : « rester en santé et avoir du fun ». « J’ai vraiment eu du fun et je suis restée en santé ! », s’est-elle exclamée, ravie.

Cassie Lee et elle sont les deux seules gymnastes de l’équipe canadienne à prendre part à leurs premiers Jeux. Quand elles ont été invitées à parler de leurs émotions après la journée, Ellie Black en a profité pour raconter une anecdote.

« Avant de sortir aujourd’hui, elles ont eu un moment dans le vestiaire. Je pouvais voir l’étincelle dans leurs yeux, du fait qu’elles étaient aux Jeux olympiques. Ça m’a touchée parce que c’est ça, les Jeux. C’est d’y être et d’atteindre ton objectif, ton rêve. Il n’y a que cinq filles au Canada qui y arrivent. […] C’était spécial de voir ça. »

À ses côtés, les deux jeunes athlètes ont souri de toutes leurs dents.

En fait, les cinq athlètes souriaient. Pas de doute, cette journée était un succès.

« Nous devions juste être unies et avoir confiance en nous-mêmes, a laissé entendre Black. Nous avons fait ça un peu, puis nous avons fait un peu de gymnastique, et nous voilà [en finale] ! »

Les Françaises s’effondrent

PHOTO LOÏC VENANCE, AGENCE FRANCE-PRESSE La déception était grande chez les gymnastes françaises après les qualifications.

La journée a été difficile pour les héroïnes locales. Le plus grand espoir de médaille de l’équipe, Mélanie De Jesus Dos Santos, a sans doute vécu une de ses pires journées de compétition à vie. La Martiniquaise a tombé une première fois aux barres asymétriques, puis une deuxième fois à la poutre. Les larmes ont commencé à couler, alors que son équipe et la foule tentaient de l’encourager : « Mélanie, Mélanie », ont-elles scandé en tapant des mains. Elle a chuté de nouveau au sol quelques minutes plus tard ; c’était crève-cœur. La gymnaste était en pleurs à la fin de la compétition. Les Françaises ont terminé la journée au 11e rang, hors des finales.