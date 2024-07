(Paris) Eleanor Harvey n’était sur le radar de personne. En quelques heures, dimanche, elle est passée de parfaite inconnue à deuxième médaillée olympique canadienne des Jeux de Paris. Elle est aussi, depuis dimanche, la plus grande escrimeuse de l’histoire olympique du pays.

L’athlète de 29 ans, originaire de Hamilton, est la première escrimeuse de l’unifolié à remporter une médaille olympique.

« Je suis sous le choc. Je pense que dès que je serai seule, je pourrai le réaliser », a-t-elle soufflé, deux heures après sa victoire, médaille de bronze du fleuret autour du cou et drapeau canadien sur les épaules.

En se levant du lit, ce matin, la 14e fleurettiste au classement mondial savait que si elle voulait atteindre un match de médaille, elle allait devoir se défaire de plusieurs membres du top 5.

Et c’est ce qu’elle a fait.

En huitièmes de finale, elle a écrasé 15-6 la Polonaise Julia Walczyk-Klimaszyk, cinquième au monde. En quarts de finale, elle a survécu à un retard de cinq points pour l’emporter dignement 15-14 contre Martina Favaretto, troisième au monde.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Eleanor Harvey avait peine à réaliser ce qu’elle venait d’accomplir après sa victoire

« Habituellement, j’aurais paniqué. Et ça ne fonctionne pas. J’ai dû me calmer et comprendre la situation », nous a-t-elle souligné après son duel contre l’Italienne. Juste après, elle est allée se sustenter de sa collation préférée, des bonbons Sour Patch Kids. « C’est pour l’énergie », a-t-elle précisé.

Son duel pour la médaille de bronze a été moins électrisant que l’affrontement qu’elle a perdu en demi-finale contre l’Américaine Lauren Scruggs, au compte de 15-9. Tout de même, dans le match le plus important de sa vie, la Canadienne a fait preuve de contrôle, de calme et de maîtrise. Jamais elle n’a douté être en mesure de renverser Alice Volpi, la 4e joueuse au monde.

C’était impossible d’être mieux préparée que je ne l’étais. J’étais tellement prête. Eleanor Harvey

Dans le Grand palais, Harvey a montré grâce et détermination. Elle a complété sa journée au sol, exténuée, mais victorieuse 15-12, après une dernière touche réussie et fatale pour son adversaire.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Eleanor Harvey et Alice Volpi

Harvey venait d’entrer dans l’histoire.

Le parcours

Détentrice d’un baccalauréat en psychologie et en études sur le genre de l’Ohio State University, celle qui ne consomme que des produits véganes a aussi fondé sa propre entreprise de mode.

PHOTO FABRICE COFFRINI, AGENCE FRANCE-PRESSE Eleanor Harvey a défait l’Italienne Alice Volpi pour s’emparer de la médaille de bronze en fleuret individuel

L’histoire de Harvey en est une de sacrifices. Sa mère a vendu la maison familiale pour pouvoir financer ses compétions, entre autres choses.

En dépit de détours et d’obstacles dont sa famille aurait bien aimé se passer, la vétérane en était à ses troisièmes Jeux, après une étonnante 7e place à Rio en 2016 et une décevante 16e place à Tokyo en 2021.

Malgré toute la volonté et l’ambition du monde, les espoirs de médaille olympique de Harvey étaient en voie d’extinction. Avec des 9e et 17e positions lors des deux derniers Championnats du monde, rien ne la prédestinait à agripper une médaille olympique dans le plus prestigieux palais de France.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS Eleanor Harvey

En prenant son déjeuner, avant d’arriver dans le stade, « jamais de la vie » elle n’aurait cru grimper sur le podium plus tard en journée.

Le cadeau d’une vie

« J’ai dédié toute ma vie à l’escrime pour être la meilleure », a-t-elle avoué.

Harvey aura 30 ans en janvier. Elle est au sommet de son art et cette médaille vient peut-être de chambouler ses plans. « Je veux continuer. Je sens que je n’ai aucune raison de ne pas continuer. »

Dire qu’il y a trois ans, après les Jeux de Tokyo, elle croyait se retirer. Jusqu’à ce qu’elle s’associe à son entraîneur actuel, Alex Martin.

Celle qui a entamé sa carrière sportive en karaté, vers l’âge de « huit ou neuf ans », et qui rêvait de percer dans ce domaine, a rapidement tout misé sur l’escrime, à 10 ans.

« On prenait des bâtons de bois pour commencer », se souvient-elle, parce que depuis leur maison à Hamilton, « je ne savais pas que l’escrime existait pour vrai. Je pensais que c’étaient juste les chevaliers de l’ancien temps qui se battaient à l’épée. »

Finalement, elle s’est renseignée, elle a lu plusieurs ouvrages, et elle s’est découvert une passion. « Quand j’ai su que c’était une épreuve olympique, je me suis dit que j’allais y aller. »

Il s’agit quand même d’un drôle de hasard que Harvey ait appris à aimer son sport à travers les bouquins et que d’ici quelques années, c’est son nom qui sera inscrit dans les livres de l’histoire olympique canadienne.