La pluie retarde les entrées en scène de Fernandez et d’Auger-Aliassime, Djokovic se questionne, Nadal ne sait pas

(Paris) La pluie a perturbé les activités du tournoi olympique de tennis, samedi, forçant le report de presque toutes les parties.

La Presse

Les premiers matchs en simple de Leylah Annie Fernandez, Félix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu auront tous lieu dimanche. Auger-Aliassime et Andreescu devraient jouer vers 6 h, heure du Québec, et Fernandez autour de midi.

Milos Raonic doit aussi faire son entrée en simple masculin dimanche, aux alentours de 13 h ou 14 h.

PHOTO CLAUDIA GRECO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier match en simple de Félix Auger-Aliassime a été remis à dimanche.

Fernandez devait lancer les activités sur le court 9 à midi (heure locale) samedi. Environ 15 minutes avant le début de son match, les organisateurs ont confirmé que le début des rencontres présentées sur les terrains sans toit était repoussé de 90 minutes, à 13 h 30. Ce délai a été prolongé à quelques reprises par la suite.

« C’est surtout difficile pour les joueurs qui devaient disputer le premier match sur un terrain parce qu’ils arrivent très tôt. Aujourd’hui, ça voulait dire vers 8 h. Vous passez ensuite la journée à attendre », a expliqué à La Presse Canadienne la responsable de l’équipe féminine du Canada, Heidi El Tabakh.

« Ça peut être stressant, a ajouté l’ancienne joueuse professionnelle. Vous ne savez pas si vous allez jouer ou non, quand vous devriez aller vous échauffer ou encore manger. »

« Je crois que les Canadiens, en particulier, se nourrissent de l’énergie de la foule, a dit El Tabakh. Je pense que tout le monde a hâte d’aller sur le terrain et de voir les drapeaux canadiens dans les gradins. À Tokyo, les matchs ressemblaient à des entraînements. Là, ça devrait être spécial. »

Djokovic et Alcaraz sont expéditifs

Novak Djokovic a souri comme tout le monde lorsque son adversaire du premier tour des Jeux olympiques de Paris a été si excité par le simple fait de gagner un jeu, samedi, qu’il a célébré en tirant le bas de sa chemise par-dessus sa tête, dévoilant ainsi sa poitrine.

À un certain moment, le pauvre Matthew Ebden était tellement dépassé par les évènements qu’il a offert – à la blague – sa raquette aux spectateurs en cherchant quelqu’un pour le remplacer.

PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic

Mais après avoir confirmé sa victoire 6-0, 6-1 en moins d’une heure, Djokovic s’est montré un peu moins amusé, déclarant qu’il ne pensait pas qu’un joueur comme Matthew Ebden – un Australien de 36 ans, qui joue surtout en double et qui n’avait pas participé à un match de simple au niveau du circuit de l’ATP depuis juin 2022 – aurait dû être sur le court sans coéquipier lors des Jeux d’été.

« Je ne comprends vraiment pas les règles. Elles ne sont vraiment pas logiques pour moi », a affirmé Djokovic, 24 fois champion du Grand Chelem et en quête de sa première médaille d’or olympique.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne image pour le sport, pour être honnête », a-t-il déclaré à propos de l’entrée d’un joueur de double en simple aux Jeux olympiques.

Il y avait beaucoup de joueurs de simple qui avaient beaucoup de temps, qui étaient remplaçants, qui auraient pu être appelés à venir. Je ne comprends pas cette partie. Novak Djokovic

Carlos Alcaraz, quadruple champion majeur, a lui aussi trouvé la situation étrange.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS Rafael Nadal et Carlos Alcaraz

« C’est une règle difficile, je suppose. Honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui méritent d’être ici et de jouer ici aux Jeux olympiques », a déclaré Alcaraz après sa victoire au premier tour samedi, 6-3, 6-1 contre le Libanais Hady Habib, 275e au monde.

« Je pense que la règle devrait être différente, car le joueur de simple suivant (dans le classement) mérite d’être ici si quelqu’un se retire du tournoi. »

La journée de travail d’Alcaraz ne se terminait pas avec son match en simple. Il a fait équipe avec son légendaire compatriote Rafael Nadal pour vaincre les Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni, 7-6 (4), 6-4 au stade Philippe-Chatrier.

Si ce match entre Djokovic et Ebden a pu être présenté, c’est parce que le stade Philippe-Chatrier est l’une des deux enceintes du stade Roland-Garros munies d’un toit, l’autre étant le stade Suzanne-Lenglen, officiellement depuis deux mois à peine.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS Iga Świątek

Au sec sous les toits de ces deux courts, la Polonaise Iga Swiatek, favorite du simple féminin, et l’Italienne Jasmine Paolini, quatrième tête de série, ont chacune eu besoin de deux manches pour éliminer les Roumaines Irina-Camelia Begu et Ana Bogdan, respectivement.

La Roumanie n’a pas tout perdu, cependant. Jaqueline Adina Cristian a sauvé l’honneur de sa nation et, au passage, causé probablement beaucoup de peine aux partisans du pays hôte en défaisant Caroline Garcia 5-7, 6-3, 6-4, sur le court Suzanne-Lenglen.

Dans les autres matchs en simple qui ont pu être complétés, Daniil Medvedev a facilement pris la mesure de l’Australien Rinky Hijikata 6-2, 6-1 et l’Américain Taylor Fritz a défait le Kazakh Alexander Bublik 6-4, 6-4.

Nadal incertain

Rafael Nadal a laissé planer le doute samedi sur sa participation en simple au tournoi olympique après son entrée en matière réussie en double avec Alcaraz, assurant que sa décision n’était « pas encore » prise, alors qu’il pourrait affronter Novak Djokovic au 2e tour.

L’Espagnol, qui vit a priori ses derniers JO, est programmé pour affronter dimanche le Hongrois Marton Fuscovics lors du deuxième match prévu sur le court central de Roland-Garros. Mais rien ne dit que les spectateurs assisteront à ce match.

Je vais parler avec mon équipe et prendre la décision la plus intelligente possible pour avoir la meilleure chance de ramener une médaille à la maison. Rafael Nadal

Nadal traîne depuis plusieurs jours une douleur à la cuisse droite qui l’a déjà contraint à annuler un entraînement jeudi. Il est depuis réapparu sur les courts avec un bandage sur cette cuisse douloureuse. Le double avec Alcaraz samedi avait valeur de test, autant pour la solidité de la paire qu’il est sensé incarner avec son jeune compatriote, que pour sa cuisse. Et s’il semble qu’il ne soit pas blessé, cela n’a pas levé le doute.

« Je ne suis pas en train de vous dire que je ne vais pas jouer, pas du tout, c’est une réflexion que j’ai », a-t-il expliqué. « Demain [dimanche], on décidera si je joue ou si je ne joue pas », a-t-il dit.

Nadal a gagné l’or olympique en simple en 2008 à Pékin et en double masculin avec Marc López en 2016 à Rio. Il pourrait en être à son dernier tour de piste à Roland-Garros, où il a remporté 14 titres majeurs en simple. Son potentiel adversaire Djokovic n’a gagné qu’une seule médaille olympique : le bronze, en simple, en 2008 à Pékin. Il a cependant gagné 24 titres majeurs, dont trois aux Internationaux de France.

Avec La Presse Canadienne et l’Agence France-Presse