La pluie retarde les entrées en scène de Fernandez et Auger-Aliassime

(Paris) La pluie a perturbé les activités du tournoi olympique de tennis, samedi, forçant le report de presque toutes les parties.

Les premiers matchs en simple de Leylah Annie Fernandez, Félix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu ont tous été repoussés d’au moins une journée. Le nouvel horaire sera publié au cours des prochaines heures.

Le match de premier tour de double féminin de Fernandez et l’Ottavienne Gabriela Dabrowski a aussi fait partie de la première vague de matchs remis.

Milos Raonic devait faire son entrée en simple masculin dimanche. Il devait aussi faire équipe avec Auger-Aliassime en double masculin. L’horaire des matchs de dimanche sera toutefois perturbé par le report de matchs d’abord prévus samedi.

PHOTO CLAUDIA GRECO, AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier match en simple Félix Auger-Aliassime a été remis à dimanche.

Fernandez devait lancer les activités sur le court 9 à midi. Environ 15 minutes avant le début de son match, les organisateurs ont confirmé que le début des rencontres présentées sur les terrains sans toit était repoussé de 90 minutes, à 13 h 30. Ce délai a été prolongé à quelques reprises par la suite.

Djokovic et Alcaraz sont expéditifs

Le jeu a cependant commencé à l’heure sous les toits des stades Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen. La no 1 mondiale Iga Swiatek, de Pologne, a vaincu la Roumaine Irina-Camelia Begu 6-2, 7-5 sur le premier, tandis que l’Italienne Jasmine Paolini, no 4, a défait la Roumaine Ana Bogdan 7-5, 6-3 sur l’autre.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS Iga Swiatek

Le favori chez les hommes, Novak Djokovic, de Serbie, a ensuite pulvérisé l’Australien Matthew Ebden 6-0, 6-1 en 53 minutes. Ebden n’a pas joué de match de simple sur le circuit de l’ATP depuis 2022, se concentrant plutôt sur le double.

PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic

À un certain moment, Ebden était tellement dépassé par les évènements qu’il a offert – à la blague – sa raquette aux spectateurs en cherchant quelqu’un pour le remplacer.

Au prochain tour, Djokovic pourrait retrouver l’un de ses grands rivaux : Rafael Nadal. Ce dernier affronte le Hongrois Marton Fucsovics au premier tour en simple. Ce match n’était pas à l’horaire samedi.

Nadal devait toutefois commencer son parcours en double masculin avec Carlos Alcaraz en soirée contre les Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni, sixièmes têtes de séries.

Alcaraz, deuxième tête de série et champion en Roland-Garros cette année, a eu droit à un échauffement en battant le Libanais Hady Habib 6-3, 6-1 en 70 minutes.

La foule a célébré chaleureusement les jeux remportés par Habib, 275e raquette mondiale. Même si Alcaraz a parfois semblé manquer de concentration, il a réussi le nécessaire pour éviter une défaite surprise.

Nadal a gagné l’or olympique en simple en 2008 à Pékin et en double masculin avec Marc Lopez en 2016 à Rio. Il pourrait en être à son dernier tour de piste à Roland-Garros, où il a remporté 14 titres majeurs en simple.

Djokovic n’a gagné qu’une seule médaille olympique : le bronze, en simple, en 2008 à Pékin. Il a cependant gagné 24 titres majeurs, dont trois aux Internationaux de France.

Avec La Presse Canadienne