La Canadienne Summer McIntosh a remporté la médaille d’argent à l’épreuve du 400 m nage libre, samedi. Il s’agit de la première médaille du Canada aux Jeux olympiques de Paris.

McIntosh a terminé la course en 3 : 58,37 minutes. Elle a été surpassée par l’Australienne Ariarne Titmus, qui a terminé la course en 3 : 57,49 minutes. C’est l’Américaine Katie Ledecky qui s’est emparée de la médaille de bronze.

La course a donné droit à peu de rebondissements. Titmus a rapidement pris l’avance, avec McIntosh à ses trousses. Les deux nageuses n’ont jamais été menacées par leurs consœurs.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Summer McIntosh a gagné la première médaille canadienne aux Jeux olympiques de Paris

La native de Toronto dispute ses deuxièmes Jeux olympiques. Lors de l’édition précédente, à Tokyo, elle a obtenu la quatrième place à la même discipline, ainsi qu’au relais 4 x 200 m. McIntosh était alors âgée de 14 ans.

Elle avait aussi terminé au 11e rang au 800 m, et raté la finale du 200 m libre par un quart de seconde.

McIntosh, 17 ans, est native de Toronto. Dans moins d’une heure, elle participera au relais 4 x 100 m.

Au pied du podium

Quelques instants après avoir récupéré sa médaille, et moins d’une heure après l’avoir gagnée, McIntosh prenait part à la compétition de relais 4 x 100 m de nage libre. Son équipe a terminé au quatrième rang. Les Australiennes ont remporté l’épreuve, suivies des Américaines et des Chinoises.

La course a été âprement disputée. Les Australiennes et les Chinoises s’échangeaient la première place après les deux premiers relais. Alors que les Australiennes creusaient l’écart, les Américaines ont commencé à remonter la pente.

Ce n’est qu’au dernier moment qu’elles ont coiffé les Chinoises, pour remporter la médaille d’argent. Les Canadiennes n’ont jamais eu de réel espoir de médaille durant la course. Elles ont conclu la course à 3 min 32, 99s. L’équipe avait été légèrement plus rapide en demi-finale.

En plus de McIntosh, l’équipe était composée de Maggie Mac Neil, Penny Oleksiak et Taylor Ruck.

Direction finale

Avant la performance de McIntosh, la Canadienne Maggie Mac Neil a terminé au quatrième rang de la demi-finale du 100 m papillon. Elle a complété la course en 56,55 secondes. Elle s’est donc qualifiée pour la finale.

Mac Neil avait remporté l’or à la même discipline à Tokyo, à ses premiers jeux. Elle avait aussi remporté l’argent au relais 4 × 100 m nage libre, et le bronze au relais 4 × 100 m quatre nage.