(Paris) Mary-Sophie Harvey a connu une entrée en scène en demi-teinte aux Jeux olympiques, samedi midi, à Paris La Défense Aréna, première journée des compétitions de natation où Summer McIntosh s’est classée pour la finale du 400 m libre.

Le relais 4 X 100 m canadien a garanti sa place en finale en réussissant le sixième temps des deux vagues des séries (3 min 35,29). La Québécoise a cependant été la plus lente des quatre nageuses, ce qui remet en cause sa participation à la finale qui sera présentée en soirée (15 h 54 HNE).

Deuxième à s’élancer après Penny Oleksiak (53,78, 2e), Harvey a fait l’aller-retour en 54,15, ce qui a positionné le Canada cinquième dans cette deuxième vague. La Néo-Brunswickoise Brooklyn Douthwright (53,81) et l’expérimentée Taylor Ruck (53,55) ont combiné leurs efforts pour maintenir ce rang.

Harvey n’a pas caché que sa propre performance n’était pas à la hauteur de ses récents standards, elle qui avait terminé deuxième derrière Oleskiak aux Essais olympiques à l’épreuve individuelle.

« Le temps en général n’est pas top, mais c’est une première course, s’est défendue l’athlète de 24 ans à La Presse. Je n’avais pas pris de caféine ce matin. J’étais un peu endormie, je pense ! Ça devrait être mieux pour les prochaines courses. »

Fidèle à son habitude, la jeune femme souriait, mais elle était consciente d’avoir mis en péril son statut pour la finale, elle qui avait fait l’impasse sur le 100 m papillon afin de se préserver pour ce relais.

« L’objectif était de rentrer en finale, on va voir ce que ça va donner si je nage ce soir. De toute façon, il me reste d’autres épreuves, hein ? Je ne peux pas dire [pour la finale]. On va voir. »

Avant leur entrée sur la plage de la piscine dans une ambiance électrique – « Allez les Bleues ! » scandait le public tricolore – les relayeuses unifoliées avaient eu le temps d’observer les Américaines réussir le meilleur chrono de la première vague (3 min 33,29, 2e au total).

On savait que la deuxième vague série la plus corsée, que ça se jouerait plus là. On en était contentes et on a fait notre plan de course. Mary-Sophie Harvey

L’Australie (3 min 31,57) a fini première, suivie de la Chine, de la Suède, de la France et du Canada.

« C’est la première course, il faut briser la glace, a ajouté la native de Trois-Rivières. L’objectif était d’entrer en finale. Maintenant, je pense qu’on a toutes de la place à l’amélioration. Ça devrait être excitant pour ce soir. »

L’alignement canadien risque d’être fort différent en finale.

Maggie Mac Neil, qui détient le meilleur temps canadien de la saison, s’attend à être de la partie après sa participation aux demi-finales du 100 m papillon. La championne olympique a réalisé le septième chrono des préliminaires de son épreuve de prédilection en début de session (57,00).

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS Maggie Mac Neil

Selon toute logique, Oleksiak et Ruck, qui possèdent 11 médailles olympiques combinées, devraient également être membres du quatuor. « Je me sens plus forte et plus confiante », a commenté Oleskiak, qui a passé les six dernières semaines à s’entraîner avec Harvey en Europe.

Summer McIntosh, 4e des séries du 400 m libre, est l’autre candidate, même si elle aura moins d’une quarantaine de minutes pour se remettre d’une finale très attendue, où elle mesurera à l’Américaine Katie Ledecky, l’Australienne Ariarne Titmus et la Néo-Zélandaise Erika Fairweather, qui l’ont devancé dans cet ordre en matinée.

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS Summer McIntosh

« Ça fait partie de ses plans », avait confirmé le directeur haute performance de Natation Canada, John Atkinson, plus tôt cette semaine. La Canadienne de 17 ans avait devancé Mac Neil et Harvey lors de l’Omium de Toronto en juin.

La décision reviendra à l’entraîneur-chef montréalais Ryan Mallette et à l’adjoint Greg Arkhurst, responsable des relais en style libre aux Jeux et coach personnel de Mary-Sophie Harvey avec le club CAMO.