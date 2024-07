Yani Chang et Yiwen Chen of China célèbre leur médaille d’or remportée au 3 m synchronisé.

(Saint-Denis) Une de gagnée. Sept à décrocher. La Chine a gagné sa première médaille d’or au plongeon samedi, à l’occasion de la première journée complète de compétitions aux Jeux olympiques de Paris, après une performance irréprochable de Chang Yani et Chen Yiwen.

Stephen Wade Associated Press

La Chine domine le plongeon depuis plusieurs décennies déjà, et elle avait obtenu sept des huit médailles d’or disponibles dans cette discipline il y a trois ans à Tokyo. Elle n’est cependant jamais parvenue à compléter le balayage des épreuves — notamment en raison de la présence des plongeurs canadiens, à l’époque. Cet objectif est toutefois accessible cette fois-ci.

Les Chinoises ont grimpé sur la première marche du podium samedi au 3 m synchronisé, avec une récolte de 337,68 points pour cinq plongeons. Elles ont été suivies des Américaines Sarah Bacon et Kassidy Cook, à 314,64 points, et des Britanniques Yasmin Harper et Scarlett Mew Jensen, à 302,28.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS Chen Yiwen et Chang Yani

Ces mêmes Chinoises avaient aussi gagné l’or aux trois dernières éditions des Championnats du monde aquatiques, et étaient les favorites pour l’emporter de nouveau.

Depuis les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, où la Chine a décroché son premier disque d’or, le pays de Xi Jinping s’est adjugé 47 des 64 médailles d’or en plongeon. Il faut ajouter à cette récolte 23 médailles d’argent, et 10 de bronze.

Si on fait le décompte depuis les JO de Pékin en 2008, la Chine a gagné 27 des 32 médailles d’or disponibles aux JO.

Ces chiffres étaient valides avant les JO de Paris. Il faut y ajouter une autre médaille d’or, et s’attendre à ce que ce nombre grimpe rapidement au fur et à mesure que les JO progresseront en plongeon.

Avec La Presse Canadienne