(Paris) William Émard a commencé ses premières qualifications olympiques avec deux chutes à la barre horizontale. Il les a terminées avec son meilleur résultat de la saison aux anneaux, quelques semaines à peine après avoir surmonté une déchirure du biceps droit.

Est-ce que sa note de 14,400 sera suffisante pour lui octroyer une place en finale à cet agrès ? On le saura samedi soir. Mais au-delà du résultat, c’est la ténacité du gymnaste que l’on retient…

Les Canadiens faisaient partie du premier groupe de gymnastes à s’aventurer sur les engins lors des qualifications, samedi avant-midi. Premier appareil : la barre horizontale.

Émard s’est avancé sur le tapis sous les applaudissements d’une foule bien bruyante, même en l’absence des gymnastes français. À peine a-t-il commencé sa routine qu’il a chuté lourdement une première fois. Il s’est relevé, a attaqué la barre de nouveau… avant de tomber une deuxième fois.

Résultat : 11,066.

Pas exactement le départ espéré pour ses premiers Jeux olympiques.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE William Émard (au centre) encourage ses coéquipiers lors des qualifications pour les finales de la gymnastique.

Devant les médias, quelque trois heures plus tard, Émard a pris la chose en riant. Quand on lui a parlé de ce départ laborieux, il s’est exclamé en souriant : « T’as remarqué ! ? »

« La barre fixe, ce n’est pas mon appareil, a-t-il continué. Je ne suis pas celui qui est censé donner une des trois notes [qui seront comptabilisées pour le concours par équipe]. Je suis vraiment là pour donner le momentum aux gars, pour donner la première routine réussie… pas du tout réussie, ma mission a complètement échoué. »

« Quand j’ai manqué le premier mouvement, je me suis trouvé un peu stressé. Je n’ai pas vu la barre du tout. Habituellement, je la vois dans les airs. Je me suis demandé : les lumières, peut-être ? Je ne sais pas trop. On repart, et là je retombe. J’ai même mangé un genou dans les poumons. J’étais comme : ah ok, super. »

Si le gymnaste était « déçu » de lui-même, il n’a pas tardé à retrouver ses esprits. L’équipe comptait surtout sur lui au sol, au saut et aux anneaux.

Là, il n’a pas manqué son coup.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE William Émard aux anneaux

« On a osé le pari »

Émard a livré une « très belle » routine au sol, qui lui a valu une note de 14,000, mais c’est aux anneaux qu’il a été impeccable du début jusqu’à sa sortie. Sa note de 14,400, sa meilleure de la dernière saison à cet appareil, est exceptionnelle pour lui, considérant qu’il s’est déchiré le biceps droit en février… lors d’une routine aux anneaux.

En mars, il recevait une injection de plasma riche en plaquettes. Le voilà qui, quelque quatre mois plus tard, livre la meilleure performance de son équipe à un appareil, disons, exigeant pour cette partie du corps.

« C’est un franc succès aujourd’hui », a-t-il admis avec soulagement. « Je ne faisais que des éléments de planche, et j’ai rajouté une croix en plus de ça, qui est vraiment demandante pour le biceps. »

On a osé le pari. On sait que quand j’augmente la difficulté, généralement, ça paie. Là, aujourd’hui, ç’a super bien sorti et j’ai réussi à très bien stabiliser ma sortie à la fin.

Après sa routine, le Lavallois a poussé un cri de joie qui s’est entendu jusque dans le haut de l’Arena Bercy, d’où votre représentante de La Presse regardait la compétition.

Quand j’ai réalisé, j’ai eu un moment, un sourire dans le visage. Après ça, j’ai salué les juges, juste pour profiter du moment. En février, je ne me voyais pas ici. Là, je suis aux Jeux olympiques, à performer aux anneaux avec la meilleure équipe que je peux demander. William Émard

« Je suis très content de comment j’ai pu remonter la pente, mais ç’a été basé sur la confiance que j’ai envers les gars. »

Au moment de rencontrer les médias, Émard était classé cinquième, mais plusieurs équipes devaient encore s’exécuter jusqu’en soirée. Il ignorait donc si ce serait suffisant pour être parmi les huit premiers qui accèderont à la finale aux anneaux.

Dans le cas où il y arriverait, « ce serait malade » et il essaierait « d’en profiter au maximum », a-t-il affirmé. Autrement, il serait pleinement satisfait malgré tout. Même un top 10 serait « incroyable », dixit le principal intéressé.

« Je pars de très loin dans les derniers mois », a-t-il ajouté.

La victoire, il l’a déjà.