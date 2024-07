Félix Dolci s’attendait visiblement à plus de lui-même au sol.

(Paris) « Dans la vie, soit je gagne, soit j’apprends. Je compte vraiment apprendre de cette journée de compétition. »

Contrairement à ce que laisse croire son affirmation, Félix Dolci n’a pas connu une journée de qualifications catastrophique. Il est d’ailleurs en bonne position pour une finale par équipe et au concours complet, comme son coéquipier René Cournoyer ; on connaîtra les résultats finaux samedi soir.

Mais Dolci s’attendait visiblement à plus de lui-même aux différents agrès. Il nourrissait surtout de grandes attentes au sol, sa spécialité. Sans mal faire, il a perdu l’équilibre ici et là lors de ses atterrissages. Ça lui a valu une note de 14,133.

« C’est l’appareil où j’avais le plus d’espoir pour une finale. Ce n’était pas catastrophique non plus, mais disons que je me suis un peu précipité dans la performance », a-t-il laissé tomber lors de son passage dans la zone mixte, quelque 15 minutes après la fin des qualifications.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci 1 /9

















Après sa performance au sol, Dolci et l’équipe canadienne devaient s’exécuter au cheval d’arçons. Une erreur de pose de mains en fin de routine lui a fait rater sa sortie. Note finale : 11,133. Celle-ci n’a pas trop affecté le Lavallois, comme c’est l’engin sur lequel il a le plus difficultés, et que ses trois collègues ont réussi à obtenir de bonnes notes pour le concours par équipe. Il s’agissait néanmoins d’un autre coup difficile à absorber.

Je n’ai aucune excuse pour ça. La vérité, c’est qu’il faut plus d’entraînement, plus de concentration. Étant donné que c’étaient mes premiers Jeux olympiques, j’étais un peu plus excité, stressé, fébrile que je le prévoyais. Félix Dolci

Plus tard dans les qualifications, Dolci a regardé ce qui se passait du côté de la barre fixe. L’ancien champion du monde à cet agrès, l’Américain Brody Malone, a chuté.

« Ça m’a vraiment fait réaliser que, peu importe qui t’es, peu importe ce que tu réalises, on est aux Jeux olympiques, tout peut arriver, a-t-il confié. Ce n’est pas parce que tu peux prétendre à une finale que tu vas nécessairement l’avoir. »

« Ça m’a un peu ramené sur terre, ça m’a donné confiance en notre équipe, en mon résultat individuel. »

Les mains en sang

Dolci a aussi dû composer avec d’importantes douleurs à la main droite. En se présentant devant les médias, sa main était bandée, mais on pouvait encore y apercevoir du sang. « J’ai peinturé les barres parallèles il y a deux minutes, il y a du sang partout », a d’ailleurs mentionné l’athlète de 22 ans.

Le gymnaste compose avec des problèmes aux mains « assez fréquemment ». La semaine dernière, lors du camp d’entraînement, tout était sous contrôle. Dès qu’il est arrivé à Paris, « tout a ouvert ». C’est sans parler de ses douleurs à une cheville, qui l’affectent depuis quelques mois.

« Ça m’ennuie beaucoup présentement », a admis Dolci au sujet de ses mains. « Il y a beaucoup de choses qui m’ennuient beaucoup, mais ce n’est vraiment pas une première dans ma carrière. J’ai déjà compétitionné avec des poignets fracturés, des épaules fracturés, c’est du déjà-vu. C’est certain que quand on est aux Olympiques, on espère être en parfaite forme, que tout soit beau, mais ce sont des choses qui arrivent. »

« Extrêmement fier de mes boys »

Félix Dolci était néanmoins en mesure de retirer « énormément de positif » de sa journée de qualifications. « Ce n’était vraiment pas tout mauvais, il y a eu de beaux accomplissements. Il y a eu des routines qui ont été dans les plus grosses que j’ai performées au niveau international, que j’ai réussies aujourd’hui. »

Il parle entre autres de celle aux barres parallèles, qui lui a valu une note de 14,400.

« C’est certain qu’on espère toujours le mieux, mais la vérité, c’est que ce n’est pas toujours comme ça que ça se passe », a poursuivi le gymnaste, la tête haute. « Mais je reste vraiment positif, optimiste pour le futur. En bout de ligne, l’équipe a fait un beau travail et je suis extrêmement fier de mes boys. »