(Paris) Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2020… Paris 2024. Ellie Black est toujours là.

Les vidéos publiées par l’équipe de gymnastique féminine canadienne sur Instagram parlent d’elles-mêmes. Dans chacune d’entre elles, c’est Ellie Black qui mène le groupe. Les vidéos sont d’ailleurs publiées sur son compte.

Sans surprise, la gymnaste de 28 ans est la meneuse de ce quintette, qui sera à l’œuvre dimanche pour les qualifications par équipes. Elle-même s’est décrite ainsi, jeudi soir, lorsqu’on l’a interrogée sur son rôle auprès de ses coéquipières, dont trois sont âgées de 18 ans.

« Je pense que je suis une leader. Je suis une vétérane. […] À mes premiers Jeux, je n’étais pas du tout expérimentée et j’arrivais comme une petite nouvelle. »

« Maintenant, je suis en mesure de faire profiter les filles de mon expérience, de les guider », a-t-elle poursuivi, avant de préciser qu’elle « apprend encore » elle-même. « On travaille ensemble en tant qu’équipe. J’essaie seulement de mener par l’exemple, avec le meilleur leadership possible. »

Jeudi soir, les Canadiennes ont enfilé leur nouveau justaucorps violet et ont pris part à leur entraînement sur le podium dans un Arena Bercy vide. Comme pour les hommes la veille, c’était leur seule occasion de se familiariser avec les installations olympiques. Elles ont passé entre 20 et 30 minutes sur chaque agrès.

À sa quatrième participation olympique, seule gymnaste canadienne à avoir accompli tel exploit, Black commence à bien connaître le manège. Après l’entraînement, dans un bref passage dans la zone mixte en raison de l’autobus qui l’attendait dans la cour, elle a expliqué aux médias l’importance pour elle et ses coéquipières de ne pas se « surentraîner ».

C’est de trouver un équilibre, de s’assurer qu’on est fortes, qu’on ne s’entraîne pas trop, qu’on ne fait pas un nombre incalculable de répétitions. Ellie Black, meneuse de l’équipe de gymnastique féminine

Pendant l’entraînement sur le podium, la Néo-Écossaise a chuté lourdement à deux reprises aux barres asymétriques, et a semblé quelquefois découragée. Rappelons que la gymnaste a subi une énième intervention à une cheville en 2023.

Même si la « dernière année a été très bonne pour [sa] cheville », cette dernière n’est pas au « niveau idéal » actuellement, dixit Black. Il faut dire que son corps a été fortement sollicité au cours des derniers mois, a-t-elle noté.

« Je travaille avec les physiothérapeutes pour que ça se passe bien. Ce n’est pas la préparation idéale, mais ce n’est pas quelque chose que je contrôle. Au bout du compte, je suis vraiment reconnaissante d’être ici et d’aider mon équipe. »

« J’essaie d’être intelligente dans les répétitions que je fais, dans ce que je fais dans le gym et en dehors du gym. Je vais y aller et donner tout ce que j’ai. »

« C’est Ellie Black »

On disait tout à l’heure que trois membres de l’équipe féminine sont âgées de 18 ans. C’est le cas de la Québécoise Aurélie Tran.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La gymnaste québécoise Aurélie Tran

De nature timide, Tran n’est pas la plus volubile devant les médias. Quand on lui demande de nous parler d’Ellie Black, toutefois, son sourire dit tout. En décembre dernier, elle avait affirmé à La Presse que Black était son idole.

Quelques mois plus tard, elle performera aux côtés de celle-ci sur la plus grande scène internationale.

« Ça continue ! », s’exclame-t-elle en faisant référence à son admiration pour la vétérane. « Elle continue à m’inspirer. Je la côtoie tous les jours, on est dans la même chambre. […] On se ressemble un peu. On est assez sociables, on aime faire des activités, mais on est capables de relaxer quand c’est le moment. »

Si elle n’a pas souvenir d’avoir regardé les Jeux de Londres, en 2012 – elle n’avait que 6 ans ! –, elle se souvient d’avoir vu Black à l’œuvre à Rio, en 2016, et à Tokyo, malgré le décalage horaire.

« J’ai toujours été vraiment impressionnée. C’est Ellie Black », laisse-t-elle tomber comme s’il s’agissait d’une évidence.