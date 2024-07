La FIFA a également imposé une amende 200 000 francs suisses (312 700 $ CAN).

La FIFA retire six points à l’équipe canadienne féminine

(Paris) La FIFA a retiré six points de classement à l’équipe canadienne de soccer féminin aux Jeux olympiques de Paris et suspendu trois entraîneurs pour un an, samedi, en lien avec le scandale d’espionnage qui secoue l’organisation.

Associated Press

Les entraîneurs Bev Priestman, Joseph Lombardi et Jasmine Mander ont tous été sanctionnés par l’organisation qui chapeaute le soccer sur la planète.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE L’ex-entraîneuse de l’équipe nationale féminine, Bev Priestman

De plus, la FIFA a imposé une amende 200 000 francs suisses (312 700 $ CAN).

« Cette décision a été prise en raison de la possibilité que l’issue de la procédure affecte le développement du tournoi olympique de soccer féminin en cours », pouvait-on lire dans un communiqué de la FIFA.

L’Association canadienne de soccer (ACS) a été reconnue responsable du non-respect des règlements applicables de la FIFA en relation avec son incapacité à garantir le respect par ses dirigeants participant au tournoi olympique de soccer féminin de l’interdiction de faire voler des drones au-dessus de tout site d’entraînement. Extrait du communiqué de la FIFA

« Les dirigeants ont chacun été reconnus responsables de comportements offensants et de violation des principes du franc jeu en lien avec l’utilisation de drones par l’équipe canadienne qui participe au tournoi olympique de soccer féminin », a-t-on conclu.

L’ACS dispose maintenant d’une période de 10 jours pour demander des explications détaillées de la décision, et peut toujours contester les sanctions devant le Tribunal arbitral du Sport.

Cette sanction fragilise fortement les Canadiennes, mais ne les condamne pas mathématiquement dans la course aux quarts de finale. Une victoire vaut trois points, et le Canada a remporté son premier match 2-1 face à la Nouvelle-Zélande. Il lui reste à affronter la France dimanche, puis la Colombie mercredi. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts.

Mercredi, l’analyste Joseph Lombardi a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour le survol par un drone d’une séance d’entraînement des Néo-Zélandaises avant le match de jeudi à Saint-Étienne.

« Comme Canadienne, ce ne sont pas nos valeurs, notre pays. Nous ne sommes pas des tricheuses. Cela a été très dur, mais en tant que joueuses nous avons su être soudées », a expliqué jeudi après le match contre la Nouvelle-Zélande la défenseuse Vanessa Gilles, ajoutant « c’est quelque chose qui va nous suivre pendant longtemps ».

