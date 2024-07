(Paris) Il est rare qu’on voie des athlètes sourire après une défaite. Pourtant, Fares Arfa était incapable de cacher sa joie.

L’escrimeur québécois d’origine algérienne a réalisé l’impensable, samedi, lors de la première journée d’activités officielle des Jeux olympiques de Paris.

Sur le papier, le passage d’Arfa au magnifique et colossal Grand Palais s’annonçait de courte durée.

Dès le premier tour, à l’épreuve du sabre individuelle, il affrontait Áron Szilágyi. À tous les Jeux depuis ceux de Londres en 2012, le Hongrois est monté sur la plus haute marche du podium. En revanche, Arfa, considéré comme la 27e tête de série, n’avait jamais fait mieux qu’une 16e place en Championnats du monde.

Pourtant, jamais il n’a paru intimidé. Il a démarré le match avec un avantage net de 6-0. Sur le tapis bleu du palais, Szilágyi n’avait aucune solution. Pour une rare fois, il était dominé. En peu de temps, le Québécois a gagné le duel au compte de 15-8. Son entraîneur et lui jubilaient. Ils étaient en état de choc. Arfa venait de propulser un titan au plancher.

Au deuxième tour, il faisait face au Français Boladé Apithy, la 11e tête de série, mais surtout le favori local. Arfa a dû se débrouiller dans un environnement extrêmement hostile. La foule parisienne, comme des ultras dans un match de soccer, était déchaînée. Les drapeaux, les chants et les hurlements donnaient la chair de poule. Arfa était seul contre 6100 spectateurs survoltés.

En France, l’escrime est presque une religion. Il s’agit de la discipline dans laquelle les Bleus ont gagné le plus de médailles dans l’histoire des Jeux. En plus, ça se déroulait dans une enceinte spectaculaire au possible, construite en 1900 et fermée depuis trois ans pour la fignoler en vue des Jeux.

Bref, Arfa aurait eu mille et une raisons d’être effrayé ou impressionné. Mais sur le tapis, il n’a jamais été inquiété. 15-8, et c’en était fait. Direction les quarts de finale. « Les Français vont peut-être m’encourager s’ils découvrent que je parle français », a-t-il lancé, essoufflé, mais ravi après son match. Il était en train d’écrire un véritable conte de fées.

PHOTO FRANCK FIFE, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Québécois Fares Arfa (à gauche) a vaincu le Français Boladé Apithy pour accéder aux quarts de finale.

Dans son troisième duel, il bagarrait contre Oh Sang-uk. Troisième tête de série, le Coréen est passé à l’offensive dès le départ. Jusqu’à mener 8-3. Même si Arfa en était à sa première expérience olympique, le vétéran de 29 ans en avait vu d’autres. Si bien qu’il a été en mesure de revenir de l’arrière jusqu’à 12-12. Dans les derniers moments, son adversaire a été plus rapide, plus précis et tactiquement supérieur.

Le parcours de celui qu’on aurait pu oublier rapidement s’est donc transformé en souvenir impérissable. Une journée qui devait se terminer rapidement est aussi devenue « sa meilleure journée de compétition à vie », comme l’a révélé son entraîneur Arthur Zatko, lui aussi emporté par l’émotion.

L’impensable

En raison du dénouement de son premier match, Arfa était assuré de rentrer au Village olympique avec le sentiment du devoir accompli. C’est pour cette raison qu’il s’est pointé le sourire aux lèvres dans la zone mixte, en toute fin d’après-midi, au terme de son dernier combat.

Cependant, plus il s’approchait de la médaille, plus il la désirait. Plus le nombre de concurrents tombait, plus il se disait que cette journée allait peut-être devenir la sienne. Il n’avait rien à perdre, donc la défaite paraît moins cruelle. Même si, au but du compte, Arfa a avoué « être un peu déçu ». Après tout, il s’est hissé à deux points d’un duel pour une médaille. En plus, le dernier point de l’ultime duel s’est décidé à la reprise. « Mais je suis fier, parce que je l’ai poussé jusque dans ses derniers retranchements. »

Le Lavallois n’a jamais été déstabilisé, même si la situation était exceptionnelle. Aurait-il pu prédire, ce matin, en se levant du lit, qu’il allait atteindre les quarts ? « Absolument », a-t-il répondu sans hésiter.

Reste que le contexte était inhabituel. Cette journée est montée en crescendo et Arfa s’est dit fier d’avoir su gérer et d’avoir été en mesure de « redescendre sur terre », lui qui flottait au terme de son premier match. « [J’avais] la tête dans les nuages. J’ai fait quelque chose d’exceptionnel. »

Entre le premier et le deuxième duel, une tasse de café et une collation ont suffi pour le calmer. Il a activé l’option « Ne pas déranger » sur son téléphone cellulaire et a pu analyser des vidéos de son adversaire en toute tranquillité.

Son entraîneur n’aurait pas pu être plus heureux de la manière dont Arfa a manœuvré à travers ce déroulement inattendu : « Ça prend énormément de courage. Être le sous-estimé face au triple champion olympique, il y en a beaucoup qui se seraient avoués battus d’avance. Lui, non. »

Arfa a ainsi écrit l’histoire de l’escrime canadien, car personne avant lui n’avait atteint les quarts de finale à l’épreuve masculine du sabre individuelle.

Apprendre

Zatko, toutefois, paraissait un peu moins enthousiaste que son poulain. Les yeux dans l’eau, son visage affichait autant de fierté que de déception.

« C’est amer, parce qu’il le touche du bout du doigt, mais c’est la vie, c’est le jeu », a-t-il admis.

Un jeu dans lequel il est difficile de rivaliser, financièrement, lorsque la fédération « ne reçoit pas beaucoup d’aide de la part de Sport Canada. Je ne sais pas ce que ça donnera pour le futur ».

Chose certaine, à l’ouverture de ce grand bal olympique, au Grand Palais, Arfa a dansé la plus belle valse possible, même si le disque a parfois sauté lors de sa préparation, faute de moyens.

L’ego de l’escrimeur, « sa plus grande qualité [qui] peut être parfois son plus grand défaut » aux dires de son entraîneur, l’a assurément sauvé.

En d’autres mots : « Il est résilient. […] C’est un battant. »