(Paris) Dix policiers de la Sûreté du Québec sont ici, à Paris, afin de prêter main-forte à la préfecture française. La Presse a rencontré l’un d’entre eux en plein cœur des Champs-Élysées, vendredi, à quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Tommy Corbin nous donne rendez-vous à l’angle des rues Chambiges et Clément-Marot, à quelques minutes de marche de l’avenue des Champs-Élysées. On repère assez aisément le Québécois : son habit vert forêt aux couleurs de la SQ se distingue de celui des autres policiers, que l’on croise à chaque coin de rue et à chaque sortie de métro ici.

À notre arrivée, Corbin discute avec quelques agents en attendant l’arrivée d’autres collègues. Il dispose donc de quelques minutes avant que le groupe n’entreprenne sa patrouille à la marche. Sa journée de travail commence vers 15 h, mais ne se terminera pas avant très tard, après la cérémonie d’ouverture.

Corbin est habitué au Bas-Saint-Laurent ; c’est là qu’il travaille à longueur d’année au Québec. Il est policier pour la SQ depuis 23 ans. À Paris, il est assigné au 8e arrondissement, comme deux autres de ses collègues québécois. Il troque donc le vent du fleuve pour la chaleur parisienne le temps de quelques semaines.

Son rôle ? Agir en soutien auprès des policiers de la préfecture française.

Comme vous le voyez, on est armés, mais on n’a pas le mandat de lancer des interventions. On est toujours jumelés avec des policiers français d’ici. On les suit et si eux ont besoin d’assistance, ils vont nous le demander, et là on est autorisés à le faire. Tommy Corbin, agent de la Sûreté du Québec

« Dans le cas des interventions, si ça se passe bien, on reste en retrait et on assure une protection, une visibilité. Le rôle de la police de proximité est aussi d’apporter une visibilité à l’organisation policière, mais également au Québec et au Canada. »

Au total, plus de 1750 agents issus de 44 pays ont été appelés en renfort dans le cadre des Jeux olympiques. Si la plupart d’entre eux sont arrivés dans la capitale française vendredi, les Québécois ont atterri la semaine dernière. Et ils seront là jusqu’au lendemain de la cérémonie de fermeture des Jeux.

Jusqu’à maintenant, Corbin a eu à intervenir dans quelques situations, « mais toujours en lien avec la normalité du travail », explique-t-il. « Dans le 8e arrondissement où on patrouille, ce sont les Champs-Élysées, c’est très touristique, il y a des boutiques de luxe. Il peut y avoir des voleurs à la tire – des pickpockets. On a assisté dans des interventions du genre, mais sinon, le climat est très calme, c’est serein. »

« On se sent privilégiés »

Les 10 policiers de la SQ ont été sélectionnés à partir d’un bassin d’agents qui étaient déjà volontaires pour participer aux « missions de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies (ONU) ». Ils proviennent de différentes régions, dont Chaudière-Appalaches et les Laurentides. On compte aussi quatre agents canadiens.

« À la base, j’étais volontaire et j’étais motivé à participer à une mission de la paix de l’ONU. Ç’a été un peu une surprise pour nous de nous faire demander si on était intéressés par une mission aux Jeux olympiques », de dire Tommy Corbin.

Tous les membres qui ont été sollicités ont levé la main, ont été agréablement surpris. On se sent privilégiés de faire partie de cette délégation-là. Tommy Corbin

Avant de partir pour la Ville Lumière, ils ont suivi une formation afin de connaître « les lois concernant les armes et les interventions avec emploi de la force en France ». « C’est très similaire au Québec », précise-t-il.

Pendant ses patrouilles, plusieurs citoyens canadiens et québécois sont venus à sa rencontre en constatant son uniforme. « C’est le fun, ils viennent nous parler. Ils sont contents de nous demander de quelle région on vient et nous dire d’où eux viennent. »

Et avec les collègues français, comment cela se passe-t-il ?

« On a eu un accueil fantastique. Ils sont très généreux de leur temps. On apprend, on échange des méthodes de travail. Dans notre section aujourd’hui, on a des policiers de l’Allemagne, de l’Angleterre et de l’Espagne. »

On a rapidement compris que les relations étaient bonnes quand, lorsque notre entrevue a pris fin et qu’on a demandé à Corbin si l’on pouvait prendre une photo de lui pour le journal, un de ses collègues a lancé à la blague : « Ce qu’il est beau, Tommy ! »