Si Daniel Lavoie n’a jamais vu New York, Rio et Bangkok, je dois admettre ne jamais avoir vu Paris.

En fait, je n’ai jamais vu la France ni l’Europe. Pour tout dire, avant que mes patrons m’envoient couvrir les Jeux olympiques, je n’avais jamais quitté l’Amérique.

Je viens d’une famille aux mille qualités, mais qui se délectait peu du goût procuré par l’aventure internationale. Pour un tas de raisons.

Et contrairement à ce qu’on pense, bien des familles québécoises n’ont jamais voyagé outre-mer. Pour un tas de raisons.

Selon les données du gouvernement du Québec, seulement 5 % des familles québécoises sont allées visiter le Vieux Continent l’année dernière.

Alors pour tous ceux n’ayant jamais eu le privilège de faire étamper leur passeport, j’ai sillonné les rues de la Ville Lumière pratiquement de bout en bout pour vous la décrire le mieux possible, à travers mon regard de voyageur novice.

Vous saviez, vous, que les prises de courant européennes étaient différentes des nôtres ? Pas moi. Je l’ai appris à mes dépens.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE La tour Eiffel

Maintenant, rendons-nous directement à l’essentiel. La tour Eiffel ? Un peu étonnante. Elle est moins haute qu’il n’y paraît. Je l’ai aperçue pour la première fois alors que je longeais la Seine, dans le 16e arrondissement. Le plus impressionnant de ce génie d’architecture, c’est sa largeur. L’œuvre est colossale. Mais c’est comme si, à force de l’avoir vue à maintes reprises en photo ou sur le papier peint du Buffet des continents, on déchante assez rapidement.

Ce qui m’a le plus chamboulé, cependant, c’est l’Arc de Triomphe. Probablement la construction la plus impressionnante et merveilleuse qu’il m’a été donné de voir. Les détails, l’envergure et l’emplacement de cette construction datant du début du XIXe siècle m’ont bouleversé. Et je n’ai même pas pleuré à la fin du film Marley & moi. Mais devant l’Arc de Triomphe, j’ai craqué. C’était de toute beauté.

J’ai ressenti à peu près la même émotion lorsque je suis passé au musée du Louvre. Grand admirateur de Tom Hanks devant l’éternel, me repasser en tête les scènes du film Da Vinci Code en étant sur les lieux de tournage m’a fait passer par toute la gamme des émotions. En plus, la zone était réservée aux personnes accréditées. J’ai donc pu admirer, dans la tranquillité de la solitude, ce décor magistral. La richesse de l’architecture, la structure ayant traversé le temps et l’immensité du monument m’ont laissé pantois.

PHOTO ALEXANDRE PRATT, LA PRESSE Notre journaliste Nicholas Richard devant le musée du Louvre

Quand on se promène au cœur de la capitale, on se rend compte aussi à quel point cette ville est remplie de contradictions.

Les Parisiens sont chics. Tirés à quatre épingles. Personne ou presque ne porte de shorts. Qu’ils aillent à la supérette, promener pitou ou travailler à vélo, ils le font de manière très élégante. Veston, chemise légèrement déboutonnée, pantalon ajusté et chaussures cirées, l’expression « s’habiller en mou » ne semble pas exister ici.

Partout au centre-ville, l’architecture est à couper le souffle. La ville a su conserver son charme historique tout en refusant de renier la modernité. Le réseau de transports en commun est une bénédiction. À travers les résidences de millionnaires, le tramway et le train fonctionnent avec fluidité et récurrence du matin au soir. Le métro ? Sûr et spacieux.

Mais cet intérêt pour les bonnes choses fait contraste avec l’odeur de cigarette omniprésente aux quatre coins de la ville. Sur toutes les terrasses, le combo clope et café est populaire comme l’était l’option du chausson avec le trio.

Il faut aussi parler de la sécurité routière. Les lignes et les panneaux d’arrêt ? Facultatifs. Le cellulaire au volant ? Banal. Les angles morts ? Approximatifs.

En marchant dans Paris, tous nos sens sont sollicités.

On entend les sirènes de police comme un bourdonnement qui ne cesse jamais. On se croirait constamment dans la série Lupin.

On voit toutes sortes de gens, de tous les milieux. Mais je n’ai pas encore vu Omar Sy. Ni Big Flo ni Oli.

On goûte à des viennoiseries fraîches du jour.

On touche à un bout de l’histoire à chaque coin de rue et on sent à quel point cette ville a des choses à raconter.

Cette aventure olympique s’annonce extraordinaire. Et ce voyage en France sera assurément mémorable.

J’ai grandi dans une maison où la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe et le Louvre étaient illustrés sur l’un des papiers peints du salon.

À mon retour, je vais devoir appeler mes parents pour leur raconter ce que ça fait de réaliser ses rêves.