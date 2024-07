La logistique derrière la cérémonie d’ouverture sur la Seine

(Paris) Faire parader une centaine de bateaux sur six kilomètres de fleuve : cette idée « folle » génère une logistique non moins folle. Fermer la Seine à la navigation plusieurs jours, acheminer puis faire embarquer et débarquer quelque 7000 athlètes, sans compter les métros pour ramener les spectateurs.