(Paris) Un gros défi attendra la Québécoise Leylah Annie Fernandez lors du premier tour en simple féminin aux Jeux olympiques de Paris, tandis que les deux légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic pourraient croiser le fer dès le deuxième tour en simple masculin.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les organisateurs des Jeux de Paris ont effectué les tirages au sort pour la confection des cinq tableaux de compétition, jeudi.

Fernandez, 16e tête de série, jouera contre la Tchèque Karolina Muchova lors du premier tour. Muchova a été finaliste aux Internationaux de France en 2023. Le tournoi olympique sera disputé sur la terre battue de Roland-Garros.

Muchova, 29e au classement mondial, a gagné le seul duel précédent entre les deux joueuses en 2022 sur surface dure à Miami.

L’autre Canadienne en lice, Bianca Andreescu, jouera contre la Danoise Clara Tauson, 63e au monde, lors du premier tour.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu

Chez les hommes, Félix Auger-Aliassime, 13e tête de série, commencera son parcours contre l’Américain Marcos Giron, 38e au classement mondial.

Auger-Aliassime a atteint les quarts de finale à Gstaad, en Suisse, la semaine dernière. Il a aussi connu une bonne saison sur terre battue ce printemps, atteignant notamment la finale au Masters de Madrid et la ronde des 16 à Roland-Garros.

PHOTO CLAUDIA GRECO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime

Le Québécois âgé de 24 ans a remporté trois des quatre duels précédents entre Giron et lui.

Auger-Aliassime, qui a perdu dès le premier tour en simple aux Jeux de Tokyo en 2021, sera aussi en action en double masculin en compagnie de Milos Raonic et en double mixte aux côtés de Gabriela Dabrowski.

Raonic et Auger-Aliassime affronteront les Américains Tommy Paul et Taylor Fritz, troisièmes têtes de série, lors du premier tour. Dabrowski et Auger-Aliassime croiseront le fer avec les Britanniques Heather Watson et Joe Salisbury.

Fernandez et Dabrowski, détentrice de 16 titres en double féminin, joueront contre les Françaises Clara Burel et Varvara Gracheva au premier tour en double féminin. Les Canadiennes sont les cinquièmes têtes de série de ce tableau.

Raonic, qui est âgé de 33 ans et qui participe à ses premiers Jeux olympiques depuis ceux de Londres en 2012, affrontera l’Allemand Dominik Köpfer en simple masculin.

PHOTO BEN STANSALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Milos Raonic

Le Canada a remporté une seule médaille olympique en tennis dans son histoire, quand Sébastien Lareau et Daniel Nestor ont triomphé en double masculin aux Jeux de Sydney en 2000.

Le pays connaît toutefois un essor sur la scène internationale lors des évènements par équipe. Les hommes ont remporté la Coupe Davis en 2022, puis les dames ont soulevé la Coupe Billie Jean King en 2023.

L’horaire des matchs de premier tour sera dévoilé vendredi.

Un choc au 2e tour ?

Deux des meilleurs joueurs des 20 dernières années pourraient vite s’affronter chez les hommes, alors que Nadal et Djokovic pourraient jouer l’un contre l’autre dès le deuxième tour.

Nadal, qui pourrait en être à son dernier tour de piste à Roland-Garros, affrontera le Hongrois Marton Fucsovics au premier tour, tandis que Djokovic jouera contre l’Australien Matthew Ebden.

PHOTO MARTIN BERNETTI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

L’Espagnol âgé de 38 ans a remporté 14 fois les Internationaux de France. Il a toutefois baissé pavillon contre Alexander Zverev dès le premier tour en mai dernier.

Zverev, champion olympique en titre, commencera sa défense contre l’Espagnol Jaume Munar.

Nadal a gagné l’or olympique en simple en 2008 à Pékin et en double masculin avec Marc Lopez en 2016 à Rio.

Djokovic n’a gagné qu’une seule médaille olympique : le bronze en simple en 2008 à Pékin. Il a cependant remporté 24 titres majeurs, dont trois aux Internationaux de France.

PHOTO CARLOS PEREZ GALLARDO, ARCHIVES REUTERS Novak Djokovic

Nadal fera aussi équipe avec la sensation Carlos Alcaraz en double masculin. Ils affronteront les Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni, sixièmes têtes de séries, lors du premier tour.

Alcaraz, que plusieurs considèrent le favori chez les hommes, commencera son parcours en simple contre le Libanais Hady Habib.

L’Italien Jannik Sinner, première raquette mondiale, s’est retiré des Jeux olympiques de Paris mercredi en raison d’une amygdalite. Un docteur lui a recommandé de se reposer.

Sinner a remporté son premier tournoi majeur en carrière lors des Internationaux d’Australie, en janvier. Il s’est emparé du premier rang du classement de l’ATP le mois dernier après avoir atteint les demi-finales des Internationaux de France.

La no 1 mondiale Iga Swiatek, de la Pologne, affrontera la Roumaine Irina-Camelia Begu lors du premier tour.

PHOTO CLAUDIA GRECO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Iga Swiatek

Pour sa part, le Britannique Andy Murray s’est retiré du volet en simple tout juste avant le tirage au sort.

Murray, qui a annoncé que les Jeux de Paris seraient son dernier tournoi en carrière, fera équipe avec Dan Evans en double masculin.

Ils ont rendez-vous avec les Japonais Taro Daniel et Kei Nishikori lors du premier tour.

Les blessures ont gravement affecté Murray au cours des dernières années. Il s’est notamment fait remplacer la hanche droite en 2019 et a été opéré le mois dernier pour retirer un kyste à la colonne vertébrale.

Murray a gagné l’or en simple masculin aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016.

Chez les dames, l’ancienne no 1 mondiale et détentrice de trois titres majeurs Angelique Kerber a aussi annoncé qu’elle accrocherait sa raquette après les Jeux de Paris.

Kerber affrontera la Japonaise Naomi Osaka lors du premier tour.

Avec l’Associated Press