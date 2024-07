Évelyne Viens a marqué le but gagnant face à la Nouvelle-Zélande

(Saint-Étienne) Le Canada, champion olympique en titre, a disposé de la Nouvelle-Zélande 2-1 en lever de rideau de la compétition de soccer féminin aux Jeux de Paris, jeudi.

Gregory Strong La Presse Canadienne

La Québécoise Évelyne Viens, de L’Ancienne-Lorette, a fait la différence en décochant une frappe imparable à la 79e minute de jeu. Les Canadiennes ont ainsi savouré leur première victoire dans le groupe A, sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard.

Mackenzie Barrie a ouvert la marque à la 13e minute pour les Néo-Zélandaises, avant que l’Ontarienne Cloé Lacasse, de Sudbury, ne nivelle la marque dans les arrêts de jeu de la première demie.

L’entraîneur adjoint Andy Spence a agi en tant qu’entraîneur-chef du Canada, après que Bev Priestman s’est volontairement retirée de son poste à l’aube de la rencontre.

PHOTO SILVIA IZQUIERDO, ASSOCIATED PRESS Évelyne Viens a inscrit le but de la victoire à la 79e minute

Sa décision est survenue après que Soccer Canada a été éclaboussé par un scandale en lien avec l’utilisation d’un drone, entraînant l’expulsion de deux membres du personnel d’entraîneurs de Priestman et le déclenchement d’une enquête de la FIFA.

Le Canada affrontera maintenant le pays hôte, la France, dimanche, au même endroit, avant de croiser le fer avec la Colombie à Nice, mercredi prochain.

Avant la rencontre, la défenseuse canadienne Jayde Riviere a été écartée de la formation partante en raison d’une blessure à une cheville subie le 17 juillet dans un match préparatoire contre le Nigéria. Elle a été remplacée dans le onze partant par Shelina Zadorsky.

PHOTO SILVIA IZQUIERDO, LA PRESSE CANADIENNE Cloe Lacasse a le meilleur dans son duel contre la joueuse néo-zélandaise Indiah-Paige Riley

Le Canada a misé sur un schéma de jeu 3-4-3, et Jessie Fleming – qui a succédé à Christine Sinclair en tant que capitaine l’hiver dernier – a porté le brassard de capitaine. Les attaquantes Janine Beckie et Jordyn Huitema sont demeurées au banc, tout comme la milieu de terrain Julia Grosso, qui avait marqué le but victorieux en tirs de barrage pour procurer l’or au Canada aux JO de Tokyo en 2021.

Les représentantes de l’unifolié tentent d’accéder au podium pour la quatrième fois de suite aux Jeux olympiques. Le Canada avait gagné le bronze aux JO de Londres en 2012, avant de terminer de nouveau en troisième place quatre ans plus tard à Rio de Janeiro.