(Paris) Nul doute qu’avec ses 24 titres majeurs, Novak Djokovic est défini comme le plus grand champion de l’histoire du tennis. Il manque cependant une décoration à sa collection : l’or olympique.

Et même s’il ne revendique aucun titre en 2024, l’athlète de 37 ans s’accroche toujours à cet objectif. L’envie irrépressible de remporter l’or pour son pays expliquerait pourquoi il travaille encore comme un forcené pour maintenir son rythme et son niveau.

« C’est mon plus grand rêve, a-t-il avoué sans détour, jeudi, en conférence de presse. J’arrive toujours aux Jeux olympiques avec une approche différente, puisque je me mets beaucoup de pression sur les épaules. »

Avec un palmarès comme le sien, Djokovic pourrait se retirer aujourd’hui et passer à l’histoire comme l’un des athlètes les plus accomplis, tous sports confondus. Mais comme un peintre devant son tableau le plus réussi, le Serbe souhaite continuer de travailler dans les détails. Il paraît obsédé par l’idée de devoir peaufiner son art jusqu’à ce qu’il ne soit plus apte à tenir le pinceau.

Ainsi, au-delà de sa capacité à toujours pouvoir rivaliser avec les nouvelles vedettes du circuit mondial, il y a lieu de se demander comment il fait pour progresser. À l’exception de 2024, chaque début de saison était l’occasion de voir à l’ouvrage un Djokovic plus rapide, plus précis et plus en contrôle. D’année en année, l’expérience ne semblait lui faire aucun pli.

« Physiquement, mentalement, c’est un peu plus compliqué pour moi », a admis le deuxième joueur mondial.

PHOTO CARLOS PEREZ GALLARDO, REUTERS Novak Djokovic

Nullement inquiet de son sort, il compte rebondir. Après tout, c’est ce qu’il sait faire de mieux. « J’ai l’expérience suffisante pour savoir comment aborder et gérer ces situations. Et j’essaie de comprendre ces situations pour pouvoir les utiliser à mon avantage dans l’avenir. À 37 ans, je n’ai plus autant de temps qu’avant devant moi. C’est pour ça que c’est différent. »

La transition

Avec Andy Murray qui prendra sa retraite au terme des Jeux et Rafael Nadal qui ne devrait plus jouer en 2025, Djokovic se sent bien seul lorsqu’il roule sur le chemin des immortels et qu’il regarde dans le rétroviseur.

Il sera le dernier d’une génération de titans à toujours tenir debout. Une génération dominée par ce qu’on a appelé le Big Four.

Il décrit Murray comme « une légende » du tennis. À propos de Nadal, il espère « il pourra continuer pour le bien » de leur sport.

Djokovic est cependant loin d’envier ces deux ténors. « Dans mon esprit, je suis encore loin de la retraite », a-t-il confirmé.

En faisant abstraction du fait qu’il n’a encore croqué dans aucun trophée cette saison, le vainqueur de 98 titres ATP affiche néanmoins un dossier de 23-7 en 2024 et quatre triomphes à ses neuf dernières participations en tournoi majeur.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Novak Djokovic à l’entraînement en vue des Jeux olympiques de Paris

« Je sais que beaucoup de gens aimeraient que je me retire pour dire que c’est la fin de notre génération. Mais tant qu’un de nous sera encore compétitif, ça restera », s’est expliqué Djokovic, quelques minutes seulement avant de savoir qu’il allait possiblement affronter Rafael Nadal au deuxième tour du tournoi olympique disputé à Roland-Garros.

Cela pourrait bien être le dernier duel entre les deux rivaux, et surtout, la fin d’une époque. « C’est bien que je sois encore en train de jouer contre Nadal ou [Stan] Wawrinka. Ça donne encore de l’attention à notre sport. »

Pour se conserver, le Joker a reconnu vouloir alléger son calendrier. Surtout qu’il a été blessé au genou plus tôt cet été. « Je me concentre seulement sur les [tournois] plus importants, comme les majeurs ou les tournois dans lesquels je peux représenter mon pays. C’est ce qui me motive le plus, a-t-il affirmé. C’est pourquoi je suis ici et que je fais l’effort de me placer dans des situations gagnantes contre des jeunes de 20 ans. Chaque tournoi est plus important et plus difficile qu’auparavant, mais généralement je réponds bien aux défis. »

Le statut

Dans la salle de conférence à moitié remplie, la majorité des journalistes s’exprimait en serbe. Et la majorité, sinon l’ensemble, des questions étaient adressées à leur idole nationale.

La joueuse de volleyball Tijana Boskovic et le joueur de water-polo Nikola Jaksic, présents aux côtés de Djokovic pour cette conférence de presse de l’équipe nationale serbe, n’ont jamais prononcé le moindre mot au cours de la demi-heure pendant laquelle votre représentant de La Presse était sur place.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

Le joueur de tennis profite d’un statut particulier. Dans son pays, où il a été élevé au rang de demi-dieu, il fait l’unanimité.

Être témoin de l’admiration, de la fascination et de la passion que ses compatriotes lui prêtent représentait une expérience en soi. Surtout lorsque tous les représentants des médias serbes se sont mis à applaudir vigoureusement lorsque Djokovic a souligné à quel point il voulait ramener l’or à la maison.

Ce statut vient aussi avec des privilèges et une manière de faire différente des autres olympiens. Par exemple, le tennisman ne dormira pas au village olympique. « Je voulais plus de confidentialité, a-t-il résumé. Je voulais mieux me concentrer sur le tournoi. L’une des plus belles expériences des Jeux est de vivre dans le village, c’est là que tu sens toute l’énergie de tous les pays. Je vais aller le visiter, mais je crois que c’est mieux pour moi si je reste à l’écart. »

Qu’il dorme sur un lit en carton ou un matelas à mousse mémoire, Djokovic semble être condamné à réussir. Sauf aux Jeux olympiques. Sa médaille de bronze à Pékin en 2008 et ses deux quatrièmes places à Londres en 2012 et à Tokyo en 2021 le hantent encore. Au moins, s’il fait d’autres cauchemars, il aura le luxe de se réveiller dans un lit d’une qualité enviable.